مرکز ناباروری قفقاز در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حمیدرضا طیبی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار داشت: به محض نهایی شدن توافقات مربوط، کارهای اجرایی و تحقیقاتی مرکز مذکور از سال آینده در اردبیل آغاز خواهد شد.

وی افزود: با راه اندازی این مرکز و نیز مراکز علمی و تحقیقاتی دیگر در این استان، اردبیل با عنوان دروازه ورود به منطقه قفقاز به شمار خواهد رفت و تحقق این مهم می تواند زمینه مناسبی برای معرفی بیش از پیش قابلیتهای این استان و کشور باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور همچنین تعداد واحدهای فعال جهاد دانشگاهی را در کشور 30 واحد برشمرد و متذکر شد: علاوه بر این 14 واحد در دانشگاه های تهران، 21 پژوهشکده، سه پژوهشگاه و دو پارک علم و فن آوری نیز هم اکنون فعال هستند.

رئیس جهاد دانشگاهی کشور سازمانهای انتشارات، دانشجویان، فعالیتهای قرآنی، مرکز افکار سنجی و مرکز امام (ره) و انقلاب را از دیگر مجموعه های فعال در جهاد دانشگاهی کشور عنوان کرد.



جهاد دانشگاهی بهترین مدل از تلاقی علم و تعهد است

در این جلسه استاندار اردبیل نیز طی سخنانی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد مولود انقلاب اسلامی مدلی ارزشمند از تلاقی تعهد، تخصص و علم است که براساس اصول اسلامی فعالیت می کند .

منصور حقیقت پور با اشاره به حمایتهای جدی برای توسعه جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل افزود: بی شک مراکز علمی و پژوهشی کشور می توانند از تجارب موفق این نهاد الگو برداری کنند.



وی اضافه کرد: در همین راستا مصمم هستیم تا با ارجاع طرحهای تحقیقاتی بزرگ به این نهاد، آن را در شأن موفقیتهای علمی کشور بازسازی نماییم.

استاندار اردبیل کشت گیاهان دارویی، توسعه شیلات، دامپروری و کشت علوفه به روش هیدروپونیک را از جمله مهمترین طرحهای اولویت دار استان در سال اینده عنوان کرد و ابراز داشت: جهاد دانشگاهی مرکز اردبیل می تواند با ورود به این حوزه ها کارهای تحقیقاتی متعددی را در استان انجام دهد.

وی در پایان موفقیتهای رو به رشد دانشمندان و مبتکران ایرانی را در حوزه های مختلف علمی یاد آور شد و خاطر نشان کرد: این موفقیتها علاوه بر تقویت اقتدار ملی جمهوری اسلامی در عرصه های جهانی، فرصت مناسبی را برای بهره مندی از این یافته ها در اختیار جهان اسلام قرار داده است.