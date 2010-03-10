مرکز ناباروری قفقاز در اردبیل راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، حمیدرضا طیبی شامگاه چهارشنبه در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار داشت: به محض نهایی شدن توافقات مربوط، کارهای اجرایی و تحقیقاتی مرکز مذکور از سال آینده در اردبیل آغاز خواهد شد.
وی افزود: با راه اندازی این مرکز و نیز مراکز علمی و تحقیقاتی دیگر در این استان، اردبیل با عنوان دروازه ورود به منطقه قفقاز به شمار خواهد رفت و تحقق این مهم می تواند زمینه مناسبی برای معرفی بیش از پیش قابلیتهای این استان و کشور باشد.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور همچنین تعداد واحدهای فعال جهاد دانشگاهی را در کشور 30 واحد برشمرد و متذکر شد: علاوه بر این 14 واحد در دانشگاه های تهران، 21 پژوهشکده، سه پژوهشگاه و دو پارک علم و فن آوری نیز هم اکنون فعال هستند.
رئیس جهاد دانشگاهی کشور سازمانهای انتشارات، دانشجویان، فعالیتهای قرآنی، مرکز افکار سنجی و مرکز امام (ره) و انقلاب را از دیگر مجموعه های فعال در جهاد دانشگاهی کشور عنوان کرد.
جهاد دانشگاهی بهترین مدل از تلاقی علم و تعهد است
در این جلسه استاندار اردبیل نیز طی سخنانی اظهار داشت: جهاد دانشگاهی به عنوان نهاد مولود انقلاب اسلامی مدلی ارزشمند از تلاقی تعهد، تخصص و علم است که براساس اصول اسلامی فعالیت می کند .
منصور حقیقت پور با اشاره به حمایتهای جدی برای توسعه جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل افزود: بی شک مراکز علمی و پژوهشی کشور می توانند از تجارب موفق این نهاد الگو برداری کنند.
وی اضافه کرد: در همین راستا مصمم هستیم تا با ارجاع طرحهای تحقیقاتی بزرگ به این نهاد، آن را در شأن موفقیتهای علمی کشور بازسازی نماییم.
استاندار اردبیل کشت گیاهان دارویی، توسعه شیلات، دامپروری و کشت علوفه به روش هیدروپونیک را از جمله مهمترین طرحهای اولویت دار استان در سال اینده عنوان کرد و ابراز داشت: جهاد دانشگاهی مرکز اردبیل می تواند با ورود به این حوزه ها کارهای تحقیقاتی متعددی را در استان انجام دهد.
وی در پایان موفقیتهای رو به رشد دانشمندان و مبتکران ایرانی را در حوزه های مختلف علمی یاد آور شد و خاطر نشان کرد: این موفقیتها علاوه بر تقویت اقتدار ملی جمهوری اسلامی در عرصه های جهانی، فرصت مناسبی را برای بهره مندی از این یافته ها در اختیار جهان اسلام قرار داده است.
نظر شما