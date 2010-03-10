  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۲۰

معاون نصرالله تاکید کرد:

مقاومت تنها راه احقاق حقوق غصب شده/ اسرائیل فقط زبان زور می فهمد

مقاومت تنها راه احقاق حقوق غصب شده/ اسرائیل فقط زبان زور می فهمد

معاون دبیرکل حزب الله لبنان با تاکید بر آمادگی مقاومت در کنار ارتش و ملت برای رویارویی با هر گونه تجاوزگری رژیم صهیونیستی، مقاومت را تنها راه برای پس گرفتن حقوق غصب شده از این رژیم غاصب دانست.

ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ نعیم قاسم تاکید کرد مقاومت تنها راه برای پس گرفتن حقوق غصب شده از رژیم اشغالگر صهیونیستی است.

معاون دبیرکل حزب الله لبنان بر اولویت داشتن مقاومت و رویارویی در چارچوب شیوه ثابت پاسخگویی به شیوه تجاوزکارانه دشمن تاکید کرد.

وی با اشاره به شیوه های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و تهاجم فرهنگی این رژیم به لبنان و مناطق فلسطینی گفت : ما فقط برای چند متر زمین مبارزه نمی کنیم، بلکه می خواهیم سرزمین اشغال شده را آزاد کنیم، سرزمینی که دشمن آن را غصب کرده است، ما با دشمنی می جنگیم که می خواهد اشغالگری خود را تحکیم بخشد و از این شیوه برای اشغال فرهنگ و تاریخ ما استفاده کند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد : مقاومت تنها راه برای پس گرفتن حقوق غصب شده از دشمنی است که تنها زبان زور را می فهمد.

وی همچنین به مذاکرات سازش و روند به بن بست رسیده به اصطلاح صلح اشاره کرد و گفت : هدف از مذاکرات مشروعیت بخشیدن به اشغالگران است نه آزادی سرزمین.

معاون سید حسن نصرالله، اقتدار لبنان را در مقاومت و ارتش و ملت و همچنین داشتن روابط مستحکم دیپلماتیک دانست و بر آمادگی مقاومت در کنار ارتش و ملت برای رویارویی با هر گونه تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد : اگر آمادگی مقاومت نبود، اسرائیل جنگ دیگری را علیه لبنان به راه می انداخت.
کد مطلب 1049661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها