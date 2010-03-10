مقاومت تنها راه احقاق حقوق غصب شده/ اسرائیل فقط زبان زور می فهمد

ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ نعیم قاسم تاکید کرد مقاومت تنها راه برای پس گرفتن حقوق غصب شده از رژیم اشغالگر صهیونیستی است.



معاون دبیرکل حزب الله لبنان بر اولویت داشتن مقاومت و رویارویی در چارچوب شیوه ثابت پاسخگویی به شیوه تجاوزکارانه دشمن تاکید کرد.



وی با اشاره به شیوه های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و تهاجم فرهنگی این رژیم به لبنان و مناطق فلسطینی گفت : ما فقط برای چند متر زمین مبارزه نمی کنیم، بلکه می خواهیم سرزمین اشغال شده را آزاد کنیم، سرزمینی که دشمن آن را غصب کرده است، ما با دشمنی می جنگیم که می خواهد اشغالگری خود را تحکیم بخشد و از این شیوه برای اشغال فرهنگ و تاریخ ما استفاده کند.



شیخ نعیم قاسم تاکید کرد : مقاومت تنها راه برای پس گرفتن حقوق غصب شده از دشمنی است که تنها زبان زور را می فهمد.

وی همچنین به مذاکرات سازش و روند به بن بست رسیده به اصطلاح صلح اشاره کرد و گفت : هدف از مذاکرات مشروعیت بخشیدن به اشغالگران است نه آزادی سرزمین.



معاون سید حسن نصرالله، اقتدار لبنان را در مقاومت و ارتش و ملت و همچنین داشتن روابط مستحکم دیپلماتیک دانست و بر آمادگی مقاومت در کنار ارتش و ملت برای رویارویی با هر گونه تجاوزگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد.



شیخ نعیم قاسم خاطر نشان کرد : اگر آمادگی مقاومت نبود، اسرائیل جنگ دیگری را علیه لبنان به راه می انداخت.