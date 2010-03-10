به گزارش خبرنگار مهر، امیرقلعه نویی که عصر چهارشنبه پس از تساوی خانگی بدون گل برابر العین امارات در دومین هفته لیگ قهرمانان آسیا در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: تیم ما دچار افت شده و تا حدودی خستگی ناشی از حضور در سه جبهه لیگ قهرمانان ، لیگ برتر و جام حذفی بازیکنان ما را دچار خستگی و افت کرده است.

وی درخصوص دیدار برابر العین امارات اظهار داشت : نیمه اول تیم ما دوندگی لازم را نداشت و بازیکنان جدید در حد انتظار ظاهر نشدند. از نوید کیا هم خیالمان راحت نبود تا از ابتدا در ترکیب تیم قرار دهیم به همین خاطر از او در 45 دقیقه دوم که برای هر تیمی تعیین کننده تر است استفاده کردیم که حضورش کاملا در تغییر شکل بازی تیم محسوس بود.

سرمربی سپاهان اضافه کرد: در نیمه دوم بازی بهتری را به نمایش گذاشتیم ولی مهاجمان ما با بی دقتی موقعیت های زیادی را از دست دادند.

قلعه‌نویی با تاکید بر اینکه غیبت عماد رضا در خط حمله سپاهان کاملا احساس شد، تصریح کرد: می پذیرم که کیفیت بازی ما دچار افت شده و مشکل گلزنی هم مزید بر علت است. ما چندی پیش قصد داشتیم برای حل مشکل خط حمله تیم یک مهاجم خوب جذب کنیم که این اتفاق نیفتاد و علتش هم بماند!

وی با بیان اینکه بزرگترین تیم های دنیا هم دچار چنین افت هایی می شوند اظهار داشت: ما طی هفته گذشته علاوه بر افزایش شرایط روحی تیم در تمرینات روی ضربه به دروازه کار کردیم ولی امروز مهاجمان ما در زدن ضربه آخر دقت لازم را نداشتند.

سرمربی سپاهان با اشاره به دیدارهای آینده این تیم در لیگ قهرمانان و لیگ برتر اظهار داشت: ما 6 مسابقه دیگر در لیگ برتر و 4 دیدار در لیگ قهرمانان آسیا پیش رو داریم و باید از نظر روحی بازیکنان را برای این دیدارها آماده کنیم تا بتوانیم در هر دو این جام ها به نتایج لازم دست یابیم .

فلعه نویی در خصوص تعویض آرماندو در این دیدار و کاهش نیروی تهاجمی سپاهان پس از تعویض او گفت : به نظرمن حضورجعفرپور فشار زیادی روی تیم حریف ایجاد کرد و موقعیت های زیادی را روی دروازه العین بوجود آورد و من از تعوبض ام راضی هستم .

وی در خصوص عملکرد علی مولایی نیز یادآور شد : حضور او برای ما ریسک بود. من فکر می کردم العین در این بازی با شیوه تدافعی به میدان برود و حضور بازیکنی نظیر مولایی می توانست در باز کردن روزهای دفاعی العین تاثیرگذار باشد ولی او امروز روز خوبی نداشت.

سرمربی سپاهان با تاکید بر اینکه نباید امتیاز دیدارهای خانگی را از دست بدهیم تصریح کرد: می پذیرم که نباید راحت در خانه به حریفان امتیاز بدهیم ولی این اولین بازی خانگی ما بود و هنوز فرصت جبران آن را داریم.

قلعه نویی اضافه کرد: ما با تیم های اول و سوم فاصله کمی داریم ضمن اینکه در دیدار آینده با تیم الشباب عربستان در خانه بازی داریم که پیروزی مقابل این تیم می تواند شرایط را در جدول به نفع ما تغییر دهد.

وی در پایان حربه آفساید گیری تیم العین در نیمه دوم و حضور مداوم مهاجمان سپاهان در تله آفساید این تیم گفت: ما در نیمه دوم تغییر تاکتیک دادیم و با شیوه 2-4-4 لوزی بازی کردیم و از کناره ها موقعیت های زیادی را روی دروازه العین خلق کردیم ولی در زدن ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم تا دو امتیاز حساس خانگی را از دست بدهیم .