دستگیری 236 فرد تحت پیگرد در بصره/ کشف 8 انبار مهمات در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، یک گشتی ارتش عراق امروز هشت انبار مهمات را در منطقه النهروان در جنوب شرقی بغداد کشف کرد.



به گفته یک منبع امنیتی عملیات کشف این انبارهای مهمات در جریان اقدام گشتی ارتش به اجرای دستورات برای دستگیری دو فرد تحت پیگرد در یکی از روستاهای تابعه انجام شد.



خبر دیگر اینکه واحد خنثی سازی مواد منفجره ارتش عراق یک دستگاه خودروی بمبگذاری را در غرب بغداد کشف و خنثی کرد.



نیروهای امنیتی عراق سه روز پیش نیز در همین مکان یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده را کشف کردند.



فرماندهی پلیس استان بصره نیز از دستگیری 236 فرد تحت پیگرد در ماه گذشته میلادی خبر داد. این افراد به اتهامات مختلفی دستگیر شده اند.



در بیانیه پلیس بصره همچنین آمده است سه بمب و یک گلوله توپ نیز در عملیات نیروهای امنیتی کشف شد.



پلیس استان کرکوک نیز از وقوع یک عملیات تروریستی در جنوب کرکرک خبر داد. در منطقه عین الدبس در شمال کرکوک نیز سه عضو شورای بیداری در تیراندازی مردان مسلح کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند.



خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی در استان دیاله دو فرد تحت پیگرد را به موجب ماده چهار قانون مبارزه با تروریسم دستگیر کردند.



نیروهای ارتش عراق نیز موفق به دستگیری سه تروریست در محله الرشیدیه در شرق موصل مرکز استان نینوا شدند.