به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، انور اسکندرزاده شامگاه چهارشنبه در مراسم تحلیف کارآموزان وکالت در اردبیل اظهار داشت: همچنین بیش از 73 کارآموز وکالت نیز در استان اردبیل وجود داشته و فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: تعداد 40 نفر نیز در این استان در آستانه اخذ پروانه وکالت هستند که این تعداد به غیر از وکلای ماده 187 قوه قضائیه هستند.

معاون قضایی دادگستری استان وجود وکیل در پرونده های مختلف را موجب رفع اطاله دادرسی و کاهش پرونده های ورودی دانست و ابراز داشت: بی شک وجود وکیل در پرونده های قضایی موجب استحکام آراست.



وی همچنین با اشاره به جایگاه وکالت در قانون و اهمیت استقلال وکیل در پرداختن به رسالت خود اضافه کرد: کمک به قاضی برای کشف حقیقت مهمترین فلسفه وجودی وکلا است.

این مراسم به مناسبت تحلیف 25 نفر از کارآموزان وکالت که آزمون اختبار را با موفقیت به پایان رسانده بودند، در سالن همایش دادگستری اردبیل برگزار شد.