وزیر خارجه اتحادیه اروپا از منتقدان خود به خشم آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، کاترین اشتون خشم خود را از انتقادهای فراوان صورت گرفته از خود توسط مقامهای اروپایی نشان داد.

اشتون که از زمان انتخابش به این سمت در دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون دائما مورد اعتراض مقامهای اروپایی قرار دارد از این رویکرد انتقاد کرد. وی همچنین خواسته برخی از این مقامها درباره پویاتر کردن سیاست خارجی اروپا را غیرمعقول دانست.

اشتون در جمع نمایندگان پارلمان اروپا و در پاسخ به خواست این نمایندگان برای حضور چشمیگرترش در نشستهای بین المللی اروپا گفت به تنهایی نمی تواند در همه این نشستها حضور پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: اروپا در حال ایجاد ساختاری جدید است و در این راه همه اعضا باید صبوری بیشتری به خرج داده و به محض مشاهده رویکردی جدید در پی مقابله با آن برنیایند.

در همین حال شماری از نمایندگان پارلمان اروپا با اذعان به سنگین بودن وظیفه اشتون درباره وظیفه سنگین وزیر امور خارجه در قبال مشکلات عدیده ای که سیاست خارجی اروپا با آنها دست به گریبان است با وی ابراز همدردی کردند.

خاطرنشان می شود که دستگاه سیاست خارجی اروپا با داشتن نمایندگانی در 130 کشور جهان و بیش از 8 هزار کارمند، دستگاهی عریض و طویل با مسئولیت سنگین به شمار رفته و با شورای وزیران و کمیسیون اروپا نیز همکاری مشترک دارد.