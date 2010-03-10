به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهارات اخیر فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را نشانه حاکمیت یافتن اوباشها بر نهادهای تصمیمگیری سیاسی در آمریکا دانست.
وی تصریح کرد: اظهارات سخیف و وقیحانه سرکرده نظامی مفلوک و شکستخورده آمریکا در منطقه خاورمیانه، نشان میدهد سطح سیاست خارجی آمریکا تا چه حد تنزل کرده است.
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اظهارات ژنرال پترائوس را نشانه آن دانست که "یانکیها سیاستگذاری و تعیین سرنوشت مردم آمریکا را به جای عقلا در دست گرفتهاند و در بهترین فرض حتی سررشته امور از دست مدعیان سیاست "تغییر " نیز خارج شده و در دست یانکیهای اوباش قرار گرفته است. "
سردار عراقی آمریکا را عامل اوباشگریهای سالهای گذشته در خاورمیانه بویژه عراق و افغانستان و حامی اصلی اوباشهایی چون شرور ریگی و سایر گروههای راهزن آدمکش خواند و گفت: آمریکا اوباشترین رژیم دنیا یعنی رژیم صهیونیستی را حمایت میکند.
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه افزود: آمریکا به خاطر استیصال در سیاست و دیپلماسی رو به ترور و آدمکشی و اوباشگری آورده و اظهارات فرمانده آمریکایی نشان دهنده از کنترل خارج شدن دستگاه دیپلماسی آمریکا در پی شکستهای متوالی این کشور و سیاستهایش در جهان و منطقه به ویژه لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان است.
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، آمریکا را عامل اوباشگریهای سالهای گذشته در خاورمیانه بویژه عراق و افغانستان و حامی اصلی اوباشهایی چون شرور ریگی و سایر گروههای راهزن و آدمکش خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهارات اخیر فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را نشانه حاکمیت یافتن اوباشها بر نهادهای تصمیمگیری سیاسی در آمریکا دانست.
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