وضعیت موجود در شأن مجموعه تاریخی بیستون نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محدوده بیستون با هزار و ۶۵۰ هکتار وسعت و حریم ۳۶ هزار هکتاری، ارزش های تاریخی، طبیعی و زیست محیطی متنوعی دارد که هر کدام به تنهایی در فهرست میراث جهانی می توانند ثبت شوند اما آنچه بیستون را در جهان معرفی می کند، کتیبه بزرگ داریوش است که به ۵۲۰ سال پیش از میلاد تعلق دارد.

وجود طولانی ترین کتیبه حجاری شده در بیستون و رمزگشایی خط میخی در جهان با استفاده از این کتیبه، محوطه تاریخی بیستون را در جهان بی نظیر کرده است .

آثاری که در پرونده بیستون برای ثبت در فهرست میراث جهانی معرفی شده اند، شامل کتیبه بیستون، مجسمه هرکول، فرهاد تراش، بنای ساسانی، کاروان سرای ایلخانی، کاروان سرای بیستون، نقش برجسته بلاش، محوطه تاریخی پارتی و سراب بیستون هستند که به عنوان عرصه تاریخی با مرکزیت کتیبه بیستون پیشنهاد شده اند.

28 اثر ثبت شده در محدوده بیستون قرار دارند و کاوش های باستان شناسی این محدوده، سابقه سکونت در دشت بیستون را به 70 هزار سال پیش برده که در این دوره، زندگی به صورت متوالی جریان داشته است.

پرونده بیستون صبح روز پنجشنبه ۲۲تیرماه سال 1385در اجلاس سی ام کمیته میراث جهانی یونسکو مطرح و ثبت آن به اتفاق آرا تصویب شد.

اما با وجود این رویداد بزرگ متاسفانه تا کنون آن طور که باید به این مجموعه برجسته تاریخی جهانی توجهی نشده و از استعدادهای بالقوه آن جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده نشده است.

سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه عصر چهارشنبه طی بازدیدی سرزده از مجموعه تاریخی بیستون از وضعیت موجود این مجموعه ابراز نارضایتی کرد و شرایط فعلی را در شأن آن ندانست.

وی حفظ و حفاظت از این اثر جهانی را وظیفه تک تک مردم دانست و عنوان داشت: باید با ثبت جهانی این اثر با ارزش در یونسکو اهمیت آن تا الآن برای همه روشن شده بود، ولی متاسفانه وضعیت موجود درشأن و منزلت بیستون نیست و باید هرچه سریعتر از سوی متولیان ذیربط به این موضوع اهمیت داده شود تا انشا الله شاهد ورود و بازدید تمامی گردشگران از سراسر جهان به استان باشیم .

40میلیارد ریال جهت ساماندهی و توسعه مجموعه تاریخی بیستون اختصاص یافت

استاندار کرمانشاه در ادامه در یک اقدام فرهنگی مبلغ 40 میلیارد ریال را از محل خارج از فصل اعتبارات گردشگری جهت ساماندهی و توسعه مجموعه تاریخی و جهانی بیستون اختصاص داد و خطاب به مسئولین سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و مجری این مجموعه اظهار داشت: طرح ساماندهی این مجموعه عظیم و با ارزش باید ظرف مدت یک سال به پایان رسیده و در این مکان باید از بهترین امکانات و تجهیزات مدرن تا جایی که به این اثر آسیبی نرسد، استفاده شود.

علاوه بر مجموعه بیستون، تاکنون مجموعه های تاریخی چغازنبیل (دوراونتاش)، تخت جمشید (پارسه، پرسپولیس) و میدان نقش جهان (میدان امام ) هر سه در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1358، مجموعه ی تاریخی تخت سلیمان در تاریخ 14 تیرماه 1382، پاسارگاد و منظر تاریخی و فرهنگی ارگ بم (پس از زلزله) هر دو در تاریخ 16 تیرماه 1383 و گنبد سلطانیه در تاریخ 24 تیرماه 1384 از ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شده اند.