نمایندگان ایران صاحب مدال های طلا و نقره شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی این رقابت ها که در سالن افراسیابی مجموعه ورزشی شیرودی در جریان بود، عصر چهارشنبه سالار غلامی در 91 کیلوگرم به عسکر کوپنشی یف از قزاقستان با نتیجه 4 بر 3 باخت و به مدال نقره رسید.

فرهاد مولایی در 91+ کیلوگرم با نتیجه 5 بر 2 مقابل مصیبف از قراقستان پیروز شد و مدال طلای این رقابت ها را از آن خود کرد.

پیش از این مسعود ریگی در وزن 48 کیلوگرم صاحب گردن آویز طلا شده بود.

نوزدهمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان آسیا با حضور 140 بوکسور از 20 کشور در ورزشگاه شیرودی به پایان رسید.