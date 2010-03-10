باراک هم به منتقدان شهرک سازی در بیت المقدس اشغالی پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از تصمیم مقامهای این رژیم برای ساخت هزار و 600 واحد مسکونی دیگر در بیت المقدس اشغالی انتقاد کرد.

وی با اشاره به تلاشهای آمریکا برای از سرگیری مذاکرات متوقف شده بین تل آویو و تشکیلات خودگردان چنین اقدامی را سبب بی نتیجه شدن این تلاشها دانست.

باراک در ادامه مدعی شد که تل آویو ماهها است برای ایجاد رابطه ای بر اساس اعتماد با فلسطینیها تلاش می کند و هنگام هرگونه تصمیمگیری باید به این تلاشها توجه شود.

این در حالی است که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز ادامه شهرک سازی در بیت المقدس را سبب بی نتیجه شدن تلاشهای واشنگتن برای اعتماد سازی بین اسراییلیها و فلسطینیها ارزیابی کرد. به گفته وی اقدام تل آویو به از بین رفتن زمینه سازیهای انجام شده با هدف ایجاد شرایط مساعد برای از سرگیری مذاکرات سازش می انجامد.

معاون اول باراک اوباما که برای ابلاغ پیام وی به مقامهای رژیم صهیونیستی راهی خاورمیانه شده است در ادامه تاکید کرد: اقدامات ما باید به ایجاد یک جو حمایتی از مذاکرات کمک کند نه اینکه سبب پیچیده تر شدن وضعیت شود.



خاطرنشان می شود اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا اقدام رژیم صهیونیستی در ساخت 1600 واحد مسکونی در بیت المقدس اشغالی را محکوم کردند.