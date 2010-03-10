تیم بوکس جوانان ایران برای نخستین بار سوم شد/ قزاقستان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بوکس قزاقستان در این رقابت ها که به صورت امتیازی محاسبه می شد با 34 اامتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. هند با 28 امتیاز و به عنوان یکی از تیم های خوب این دوره از رقابت ها در رده دوم ایستاد. ایران با 24 امتیاز بر سکوی سوم ایستاد. چین و ازبکستان هم به ترتیب با 22 و 17 امتیاز بر جایگاه های چهارم و پنجم تکیه زدند.

عصر چهارشنبه و در روز پایانی این رقابتها سالار غلامی در 91 کیلوگرم به عسکر کوپنشی یف از قزاقستان با نتیجه 4 بر 3 باخت و به مدال نقره رسید. فرهاد مولایی در 91+ کیلوگرم با نتیجه 5 بر 2 مقابل مصیبف از قراقستان پیروز شد و مدال طلای این رقابت ها را از آن خود کرد. مسعود ریگی نیز در وزن 48 کیلوگرم صاحب گردن آویز طلا شده بود.

در این رقابتها آرمین امجیدان در وزن 51 کیلوگرم با شکست مقابل حاجی بایف باروت ازبک به مدال برنز رسید. سید سعید حسینی نیز دروزن 64 کیلوگرم به اکرم جان ماماجانف ازبکستانی باخت و به مدال برنز رسید.

این برای نخستین بار در تاریخ بوکس ایران است که تیم جوانان کشورمان به عنوان سومی دست پیدا می کند.

نوزدهمین دوره رقابت‌های بوکس قهرمانی جوانان آسیا با حضور 140 بوکسور از 20 کشور از روز چهارشنبه هفته گذشته در ورزشگاه شیرودی آغاز شد و عصر چهارشنبه با شناخت نفرات و تیم های برتر به کار خود پایان داد.