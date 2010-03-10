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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۲۰:۲۱

متکی در جمع خبرنگاران:

کمیته‌ای سیاسی و حقوقی وضعیت معصومی‌نژاد را پیگیری می‌کند

کمیته‌ای سیاسی و حقوقی وضعیت معصومی‌نژاد را پیگیری می‌کند

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آخرین اقدامات دیپلماتیک صورت گرفته در خصوص پرونده معصومی‌نژاد خبرنگار ایرانی بازداشت شده در ایتالیا گفت: کمیته‌ای متشکل از بخش‌های سیاسی، کنسولی و حقوقی در وزارت خارجه وضعیت خبرنگار ایرانی را پیگیری می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی که به همراه رئیس جمهور به افغانستان سفر کرده بود چهارشنبه شب پس از بازگشت از سفر در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: اقدام اخیر ایتالیا در بازداشت دو ایرانی به ویژه خبرنگار صدا و سیما بازی از قبل شکست خورده است. 

وزیر امور خارجه ادامه داد : ما اقدام نظام قضایی دولت ایتالیا را که بسیار ناپخته است و یک سناریوی سیاسی را اجرا کرده است به شدت محکوم می کنیم. 

وی گفت : به دولتمردان ایتالیا حتما این توجه را می دهیم که نیک بنگرند که وارد چه بازی و حرکتی شده اند.

متکی گفت: امیدواریم دولتمردان ایتالیا تصمیم درست و منطقی را هر چه سریع تر اتخاذ کنند و برای آزادی آن دو ایرانی سریع تر اقدام کنند.


 
کد مطلب 1049676

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