به گزارش خبرگزاری مهر ، منوچهر متکی که به همراه رئیس جمهور به افغانستان سفر کرده بود چهارشنبه شب پس از بازگشت از سفر در فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود: اقدام اخیر ایتالیا در بازداشت دو ایرانی به ویژه خبرنگار صدا و سیما بازی از قبل شکست خورده است.



وزیر امور خارجه ادامه داد : ما اقدام نظام قضایی دولت ایتالیا را که بسیار ناپخته است و یک سناریوی سیاسی را اجرا کرده است به شدت محکوم می کنیم.



وی گفت : به دولتمردان ایتالیا حتما این توجه را می دهیم که نیک بنگرند که وارد چه بازی و حرکتی شده اند.



متکی گفت: امیدواریم دولتمردان ایتالیا تصمیم درست و منطقی را هر چه سریع تر اتخاذ کنند و برای آزادی آن دو ایرانی سریع تر اقدام کنند.



