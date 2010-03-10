ذوب آهن مغلوب الجلا سوریه شد/ کاهش شانس آسیایی شدن نماینده ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب سومین روز سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا تیم ذوب آهن امشب(چهارشنبه شب) در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی با نتیجه 99 بر 92 مغلوب الجلا سوریه شد.
بعد از شکست مقابل مهرام، این دومین باخت ذوب آهن در این دوره از رقابتهای قهرمانی باشگاههای غرب آسیا بود که منجر کاهش شانس این تیم برای صعود به مسابقات باشگاههای آسیا شد.
در پایان رقابتهای قهرمانی باشگاههای آسیا 4 تیم برتر از 4 کشور سهمیه حضور در مسابقات 2010 باشگاههای آسیا را به دست میآوردند. با این اوصاف وبا توجه به اینکه مهرام - دیگر نماینده کشورمان - هنوز متحمل هیچ شکستی نشده است شانس بیشتری برای کسب سهمیه آسیایی دارد مگر اینکه طی روزهای آتی مهرام هم نتایج حداقل 2 دیدار خود را واگذار کند.
سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاههای غرب آسیا فردا (پنجشنبه) با برگزاری دو دیدار پیگیری خواهد شد. برنامه دیدارهای پنجشنبه به این شرح است:
* مهرام ایران - هوپس لبنان (ساعت 17)
* الریاضی لبنان - ذوب آهن (ساعت 19)
سیزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا تا 23 اسفندماه جریان دارد. چهار تیم برتر این رقابتها سهمیه حضور در مسابقات باشگاههای آسیا را بدست میآورند. مهرام مدافع عنوان قهرمانی غرب و آسیاست.
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