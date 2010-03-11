بانک توسعه تعاون در کشور اوگاندا راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر دبیران شامگاه چهارشنبه در کارگروه توسعه صادرات استان زنجان با اشاره به مفاد همکاریهای بین دو کشور افزود: استان زنجان طلایه دار اجرای مفاد همکاری های روابط تجاری ایران و اوگاندا است.

سفیر ایران در اوگاندا بابیان اینکه اوگاندا کشوری در حال توسعه است، افزود: این کشور آفریقایی در حال حاضر پیشرو در زمینه روابط تجاری و اقتصادی با ایران است.

دبیران به پتانسیل و مزیت های اقتصادی کشور اوگاندا اشاره کرد و ادامه داد: استان زنجان می تواند از طریق راه اندازی تعاونی ها در زمینه های مختلف به ویژه کشاورزی، دامپروری، بهداشت، صنایع دستی و تبدیلی و صنعت و معدن با کشور اوگاندا همکاری کند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ایران در حال حاضر گامهای موثری در زمینه توسعه بخش تعاون و همچنین بخش خصوصی برداشته است، افزود: تعاونی ها یکی ازپایه های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است و راه اندازی تعاونی ها راهکار مناسبی برای مقابله با دخالت های استکبار جهانی است.

سفیر ایران در اوگاندا با تاکید بر امضای موافقت نامه های بین دو کشور گفت: اوگاندا کشوری ثروتمند و سرشار از منابع غنی و خدادادی است.

دبیران افزود: تاکید و اولویت اوگاندا، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و احداث کارخانه فرآوری محصولات غذایی دراین کشور است.

همچنین استاندار زنجان، ارائه استان زنجان را برای مورد به بازار تجاری و اقتصادی آفریقا به خصوص کشور اوگاندا مورد تاکید قردار داد و گفت: در حال حاضر گام های خوبی بین استان زنجان و اوگاندا صورت گرفته است.

محمد رئوفی نژاد افزود: در حال حاضر روند مطلوبی در زمینه تعاملات اقتصادی و تجاری زنجان و اوگاندا در حال انجام است و این روند باید توسعه یابد.

وی پیگری و تاکید استان را برای امضا موافقتنامه با کشور اوگاندا را یادآور شد و افزود: در حال حاضر استان زنجان برای انجام همکاری های گسترده تر آماده است و از هرگونه همکاری برای توسعه روابط استقبال می کند.

رئوفی نژاد با اشاره به برخی مزیت های اقتصادی و تجاری استان زنجان لزوم توجه به این مزیت ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: وجود ذخایر بزرگ معدنی، وجود صنایع و فرصت های سرمایه گذاری مناسب و همچنین زیرساخت های سرمایه گذاری و گردشگری از مهم ترین مزیت های استان زنجان است.

استاندار زنجان با بیان اینکه استان زنجان، دروازه ورودی استانهای شمالغرب کشور محسوب می شود افزود: برخورداری از این پتانسیل مهم تاثیرگذار و همچنین سایر زیرساختهای سرمایه گذاری جایگاه خوبی را برای سرمایه گذاری در استان ایجاد کرده است.

رئوفی نژاد از تحصیل بیش از 65 هزار نفر دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در استان یک میلیون نفری زنجان خبر داد و گفت: در حال حاضر استان زنجان تنها استانی است که دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه در آن فعالیت دارد

وی با بیان اینکه استان زنجان دارای ظرفیتهای بالای علمی و فرهنگی است، افزود: این استان در حال حاضر در حال تبدیل شدن به شهر دانشگاهی کشور است و مقدمات این کار به شکل مطلوب صورت گرفته است.