به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی آرای کی‌یرکه‌گور فیلسوف و متأله دانمارکی و لویناس فیلسوف فرانسوی می‌پردازد.

این اثر آرای کی‌یرکه‌گور و لویناس را در سه حوزه اخلاق، سیاست و دین مورد بررسی قرار می‌دهد و در مرحله بعد این آراء با یکدیگر مورد قیاس قرار می‌گیرد.

"لویناس" فیلسوف فرانسوی فلسفه را تفکری دانست که رویکردش به سمت همه انسانیت است.او تأثیر بسیاری از هوسرل و هایدگر و کتاب "هستی و زمان" او پذیرفت. او به سبب بحث در مورد مفهوم "دیگری" شناخته شده است. "دیگری" از منظر او غیر قابل ادراک است. دیگریت "دیگری" از نظر او سوژه را نه از طریق ادراک بلکه از طریق احساس، زبان و ... به چالش می‌طلبد.

سورن کی‌یرکه‌گور فیلسوف دین دانمارکی بر الهیات جدید و فلسفه، به خصوص فلسفه وجودی (اگزیستانسیالیزم) تأثیر زیادی داشته است. این کتاب توسط انتشارات دانشگاه ایندیانا منتشر شده است.