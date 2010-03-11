طول عمر اقتصادی دامهای گلستان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سبزه شامگاه چهارشنبه در حاشیه همایش آموزشی اصلاح نژاد دام در گرگان افزود: در برنامه اصلاح نژاد دام، مهمترین هدف، بالار فتن طول عمر اقتصادی گله است و هر چه گاو ماندگاری بیشتری در گله داشته باشد، سودبیشتری عاید گاوداری می شود.

وی اظهار داشت: گاوی که در طول عمر خود شیر مناسب و گوساله سالمتری دهد، گاودار را بیشتر سودمند می سازد و لازم است واحد پرورش گاو شیری در انتخاب و به گزینی علاوه بر تولید به موضوع طول عمر اقتصادی گاوها توجه کند.

سبزه عنوان کرد: برای بهبود طول عمر اقتصادی گله باید به جمع آوری و ثبت اطلاعات، افزایش تکرار صفات مطلوب با ایجاد بانک ژن توجه کرد.

مدیرهماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: افزایش کمی و کیفی تولید و بالابردن اطلاعات و آگاهی های دامداران استان از جمله اهداف برپایی این همایش است.

وی یادآور شد: ایجاد ارتباط کاری و علمی بین دامداران و کارشناسان، انتقال تجربیات مفید و موثر بین کارشناسان بخشهای اجرایی و تحقیقاتی از دیگر اهدافی است که پیگیری می شود.

3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.