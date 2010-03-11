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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

طول عمر اقتصادی دامهای گلستان باید افزایش یابد

طول عمر اقتصادی دامهای گلستان باید افزایش یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: باید طول عمر اقتصادی دامهای استان به ویژه در سطح گاوداری ها افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد سبزه شامگاه چهارشنبه در حاشیه همایش آموزشی اصلاح نژاد دام در گرگان افزود: در برنامه اصلاح نژاد دام، مهمترین هدف، بالار فتن طول عمر اقتصادی گله است و هر چه گاو ماندگاری بیشتری در گله داشته باشد، سودبیشتری عاید گاوداری می شود.

وی اظهار داشت: گاوی که در طول عمر خود شیر مناسب و گوساله سالمتری دهد، گاودار را بیشتر سودمند می سازد و لازم است واحد پرورش گاو شیری در انتخاب و به گزینی علاوه بر تولید به موضوع طول عمر اقتصادی گاوها توجه کند.
 
سبزه عنوان کرد: برای بهبود طول عمر اقتصادی گله باید به جمع آوری و ثبت اطلاعات، افزایش تکرار صفات مطلوب با ایجاد بانک ژن توجه کرد.
 
مدیرهماهنگی و ترویج سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: افزایش کمی و کیفی تولید و بالابردن اطلاعات و آگاهی های دامداران استان از جمله اهداف برپایی این همایش است.
 
وی یادآور شد: ایجاد ارتباط کاری و علمی بین دامداران و کارشناسان، انتقال تجربیات مفید و موثر بین کارشناسان بخشهای اجرایی و تحقیقاتی از دیگر اهدافی است که پیگیری می شود.
 
3.8 میلیون واحد دامی در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1049734

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