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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

دارالقرآن شهرستان خرم‌آباد افتتاح شد

دارالقرآن شهرستان خرم‌آباد افتتاح شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مرکز آموزشهای تخصصی دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان با حضور مدیر کل تبلیغات اسلامی، نماینده ولی فقیه در لرستان و استاندار لرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.

حجت‌الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم‌آباد در این رابطه اظهار داشت: دارالقرآن خرم‌آباد با زیربنای 250 متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات استانداری لرستان در منطقه کوی جهادگران خرم‌آباد احداث شده است.

وی افزود: این دارالقرآن مکانی برای فعالیت موسسات و مراکز قرآنی شهرستان خرم‌آباد و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش قرآن‌کریم خواهد بود.

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: این مرکز جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی قرآن کریم، تربیت ممتحن، تربیت معلم و داور قرآن افتتاح و به بهره برداری رسید.

کد مطلب 1049735

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