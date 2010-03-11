حجت‌الاسلام علی خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم‌آباد در این رابطه اظهار داشت: دارالقرآن خرم‌آباد با زیربنای 250 متر مربع و با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 100 میلیون ریال از محل اعتبارات استانداری لرستان در منطقه کوی جهادگران خرم‌آباد احداث شده است.

وی افزود: این دارالقرآن مکانی برای فعالیت موسسات و مراکز قرآنی شهرستان خرم‌آباد و برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزش قرآن‌کریم خواهد بود.

مدیر‌کل تبلیغات اسلامی استان لرستان ادامه داد: این مرکز جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی قرآن کریم، تربیت ممتحن، تربیت معلم و داور قرآن افتتاح و به بهره برداری رسید.