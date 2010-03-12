به گزارش خبرنگار مهر در تبریز محمد حسین باقری درجلسه مشترک با معاون سرمایه گذاری صنعتی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با اظهار این نکته که در سطح کشور اعتراضهایی بر عدم استفاده استانها از حساب ذخیره ارزی وجود دارد اظهار داشت: تولیدکنندگان استانی طرحهای خود را برای اجرا ارائه می دهند، طرحها در استان و منطقه تائید می شود ولی وقتی به مرحله تصویب دولتی و تعیین بودجه می رسد موانع و مشکلاتی برای تایید وجود دارد.

در این نشست همچنین رئیس هیئت مدیره شرکت فرآورده های نسوز تبریز با اشاره به عدم حمایت دولت از واحدهای سودآور در تجهیز و گسترش واحدهای خود با استفاده از سرمایه حاصله گفت: در کشورهای صنعتی صد درصد سود به گسترش صنعت مذکور و واحدهای تولیدی اختصاص می یابد اما در کشور ما تنها پنجاه درصد سود حاصله برای گسترش واحدها اختصاص می یابد.

میر ابوالفضل حسنی با اشاره به عدم تمایل شرکتهای خارجی به افزایش ارتباطات مالی و اقتصادی با کشور ایران اظهار داشت: در صورتی که دولت ایران مجوز صدور ضمانت نامه ارزی را به بانکهای داخلی بدهد، شرکتهای خارجی برای فروش کالاها و ماشین آلات خود به تولیدکنندگان ایرانی بسیار مشتاق تر خواهند بود.

وی با یاد آوری این نکته که در تمام کشورهای توسعه یافته این ضمانت نامه صادر می شود افزود: زمان آن رسیده که در ایران نیز امکان استفاده از اعتبارات بین المللی برای واحدهای صنعتی ایجاد شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشین آلات کشاورزی و قطعات یدکی نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت صنعتی حساس این منطقه از کشور گفت: در آذربایجان شرقی چندین کارخانه مادر وجود دارد که در صورت مواجهه آنها با هر گونه مشکلی در تولید واحدهای تولیدی دیگر نیز با مشکل روبرو خواهند شد.

محمدزید محمد زیدی تاکید کرد: تراکتور تنها خودرو تولیدی کشور است که صادرات آن بسیار سودآور می باشد و در مقایسه با خودروهای سواری تولید شده در کشور اهمیت اقتصادی و صنعتی بالایی برای کشور دارد.

وی در ادامه با تاکید بر جایگاه جهانی تولیدات تراکتور در استان افزود: شرکت تراکتور سازی تبریز به دلیل بسته شدن کارخانجات مونتاژ MF ، متوقف شدن تولید کارخانجات "اوزن" در ترکیه، پائین بودن کیفیت MF در پاکستان و هندوستان و وجود روحیه بسیار قوی مخالف کشورهای غربی بویژه مخالفت شدید با انگلیس و امریکا، در آمریکای لاتین و همچنین سابقه خوب MF در آن منطقه بازار جهانی بسیار ایده آلی دارد.

عضو هیئت مدیره کانون کارفرمایی ایران همچنین افزود: با حمایت دولت و همکاری بیشتر وزارت امور خارجه، وزارت صنایع و معادن، وزارت کشاورزی و همچنین وزرات بازرگانی قادر خواهیم بود سالانه صدهزار دستگاه صادر نمائیم که کمک بسیار موثری در ایجاد اشتغال و رفع مشکلات اقتصادی کشور و در نهایت خروج کشور از بحران خواهد بود.