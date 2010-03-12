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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۴۵

معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر خبر داد: اجرای شبکه ملی اینترنت در سال 89/ افزایش ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت

معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت به مهر خبر داد: اجرای شبکه ملی اینترنت در سال 89/ افزایش ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت

معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت از اجرای شبکه ملی اینترنت در سال آینده و افزایش دو برابری ظرفیت شبکه زیرساخت کشور خبر داد و گفت: سال آینده ظرفیت شبکه ارتباطات زیرساخت به چهار برابر فعلی افزایش می یابد.

محمدعلی آریانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت فعلی شبکه ارتباطات زیرساخت با اعلام این خبر گفت: با ارتقای شبکه زیرساخت، ظرفیت پهنای باند بین الملل به 22گیگابیت در ثانیه و ظرفیت پهنای باند داخلی به 35 گیگابیت در ثانیه رسید.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای شبکه ملی اینترنت (IP) در سال آینده ظرفیت فعلی شبکه ارتباطات زیرساخت کشور به چهار برابر ظرفیت فعلی افزایش می یابد.

به گفته معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت، مناقصه اجرای شبکه ملی IP درسال جاری برگزار شد و پیمانکار این پروژه در حال نصب تجهیزات این شبکه است و طبق پیش بینی های انجام شده شبکه ملی IP در 6 ماهه نخست سال 89  به بهره برداری می رسد و عملیاتی می شود.

اجرای شبکه ملی اینترنت (IP) در لایه های Core و سوپر Core برای توسعه و ارتقای زیرساخت های اطلاعاتی کشور و با هدف پیاده سازی اهداف کمی و کیفی برنامه چهارم توسعه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفت.

این پروژه برای اولین بار در سال 84 به مناقصه گذاشته شده بود که به جمع بندی نرسید و برای سه بار تجدید مناقصه شد.

کد مطلب 1049762

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