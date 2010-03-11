"انقلاب ارغوانی" علیه برلوسکونی/ ناآرامی ایتالیا را فرا می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بی بی سی میدل ایست در گزارشی از تظاهرات دهها هزار ایتالیایی در خیابان های این کشور علیه سیلویو برلوسکونی نخست وزیر این کشور خبر داد.

بی بی سی در گزارش خود با اشاره به تظاهرات های گسترده اخیر علیه برلوسکونی، تظاهرات روز پنج شنبه علیه نخست وزیر ایتالیا را با دیگر تظاهرات ها متفاوت دانست. این رسانه غربی، رنگ داشتن تظاهرات اخیر ایتالیا و همچنین برگزاری خودجوش آن بدون دخالت احزاب سیاسی را وجه تمایز آن با دیگر تظاهرات های مخالفان ارزیابی کرد.

تظاهرکنندگان ایتالیایی که رنگ ارغوانی را نماد اعتراض به برلوسکونی قرار داده اند، رسوایی های اخلاقی، فساد مالی و بویژه تحت فشار قراردادن قضات مستقل ایتالیا را از دلایل آمدن خود به خیابان در اعتراض به نخست وزیر اعلام کردند.

تظاهرکنندگان ایتالیایی حتی از گروه های سیاسی چپ و میانه در این کشور نیز به خاطر سازش با فساد برلوسکونی انتقاد کردند. تظاهرکنندگان ایتالیایی معتقدند برلوسکونی برای هیچ چیز ارزشی قائل نیست و در رسیدن به اهداف نامشروع خود از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند.

گفتنی است که از گذشته های دور، برلوسکونی به عنوان یکی از رهبران اصلی مافیای اقتصادی جهان معرفی می شد. وی از معدود سیاستمدارانی است که باوجود داشتن پست سیاسی، فعالیت های آشکار اقتصادی گسترده دارد.

شکایات متعدد دولتی و حتی خصوصی از برلوسکونی وجود دارد و بین دستگاه قضایی این کشور و نخست وزیر مناقشه جدی وجود دارد که در مواردی حتی به لغو مصونیت قضایی وی انجامید.

برلوسکونی پرونده های اتهامی زیادی در دادگاه های ایتالیا دارد که مهمترین آنها مربوط به فساد مالی، حضور در گروه های مافیایی و کسب ثروت نامشروع است. در همین رابطه، فقط یکی از شرکت های تحت امر او به دلیل عدم پرداخت مالیات در دهه 1990 به پرداخت یک میلیارد و 100 میلیون دلار جریمه محکوم شد. بدین ترتیب و با به جریان افتادن پرونده های متعدد علیه برلوسکونی در دادگاه های ایتالیا، احزاب مخالف دولت فشار زیادی را برای کناره گیری وی از قدرت به دولت وارد می کنند.

نخست وزیر ایتالیا که در انتخاباتی مشکوک و با شکست چپگراها به قدرت رسید، راستگراست و سیاست خود را سیاست نزدیکی به آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده است. برلوسکونی تحت تاثیر شرایط اقتصادی بد ایتالیا و پراکندگی احزاب چپ توانست به قدرت بازگردد.

برلوسکونی، اخیرا در سفر به سرزمین های اشغالی فلسطین و در دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی از تداوم شهرک سازی صهیونیست ها حمایت کرده بود. وی در ایتالیا از سیاستمداران فاشیست است و مثل نیکلا سارکوزی در فرانسه خواهان تشدید فشار بر مهاجران است.

روی کار آمدن برلوسکونی در ایتالیا و ادامه حکومت وی را می توان بسیار تحت تاثیر مسائل داخلی آمریکا دانست چرا که وی به دنباله روی از کاخ سفید مشهور است.

دولت های حاکم بر ایتالیا از گذشته، دولت های ائتلافی بوده اند و این دولت ها بسیار شکننده هستند و گاها در نیمه راه از ادامه کار بازمانده و سقوط می کنند و شرایط ایتالیا حاکی از دچار شدن دولت برلوسکونی به سرنوشت دولت های ائتلافی ماسبق است.