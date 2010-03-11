300 پایگاه ثابت و سیار جذب کمکهای مردمی را جمع آوری می کنند

محمد پورجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: در شور نیکوکاری پارسال استان زنجان بیش از 860 میلیون ریال در قالب کمکهای نقدی و غیرنقدی از سوی مردم استان زنجان به نیازمندان و مددجویان کمتیه امداد امام خمینی (ره) اهدا شد.

وی از نصب 119 هزار و858 صندوق صدقات در معابر، اماکن، منازل در سطح استان زنجان خبر داد و ادامه داد: طی 9 ماهه اول امسال، بیش از 16 میلیارد و600 میلیون ریال، به عنوان کمک های مردمی از طریق صندوق صدقات و هفت میلیارد و700 میلیون ریال نیز از از طریق زکات در سطح استان جمع آوری شده است .

همچنین رئیس سازمان دانش آموزی استان گفت: در جشن نیکوکاری امروز، 100 پایگاه جهت جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی دانش آموزان در سطح مدارس مستقر خواهد بود.



علی غفاری افزود: طی توافقنامه کمیته امداد با سازمان دانش آموزی، تمامی هدایا و کمکهای جمع آوری شده توسط پایگاه های مستقر در مدارس اعم از نقدی و غیرنقدی، بین دانش آموزان همان مدارس توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه، سازمان دانش آموزی در راستای تحقق انفاق، همبستگی اجتماعی در جشن نیکوکاری حضوری گسترده و فعال خواهد داشت، افزود: هدف از برگزاری جشن نیکوکاری، تقویت روحیه تعاون و همکاری بین دانش آموزان و کمک مادی و معنوی به افراد بی بضاعت در هنگام فرا رسیدن ایام نوروز است.