بیماران نیازمند به کلیه درگیر با مشکلات مالی/ یزد بخش پیوند کلیه ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، زن جوان نگران است که همسرش چگونه با دو دختر دانش آموز و خانه اجاره ای با دستمزد کارگری می تواند از پس هزینه های پیوند برآید.

نفس کشیدن برای زن جوان پر هزینه شده و او به خاطر زحمت مضاعفی که بر دوش همسر و خانواده اش ناخواسته تحمیل کرده است، در عذاب است و این عذاب درد و رنج بیماری را از یاد او برده است.

زن رنجور و درد کشیده که ردپای بیماری در سیمای او کاملا مشهود است، البته قدردان زحمات انجمن حمایت از بیماران کلیوی است اما این حمایتها کافی نیست و نمی تواند تکیه گاهی برای کمر خمیده همسرش و خاطر آزرده خودش باشد.

چندین بار تا مرز رهایی از دیالیز و پیوند کلیه پیش رفته است اما هر بار به دلیل مشکلات مالی نتوانسته پیوند شود. از سویی هزینه های جراحی و پیوند و سفر به پایتخت برای انجام پیوند و از سویی مبالغی که گاهی اوقات برخی از اهدا کنندگان طلب می کنند همه فکر او را مشغول کرده است.

حکایت مرضیه، زن جوانی که تنها شوق زندگی او چشمان خسته و دستان پر مهر همسرش و عشق دو فرزندش است، حکایتی است که شاید ده ها تن نظیر او را می رنجاند و بارها، آن هنگام که از شدت درد و استرس هزینه ها به تنگ آمده و امیدی در بهبودی خود نیافته است، آرزوی مرگ کرده اما عشق همچنان او را سرپا نگه داشته است.

همسر مرضیه که مردی است جوان اما بیماری همسرش او را نیز از نوعی دیگر مبتلا کرده و بسیار شکسته‌ تر از سنش به نظر می رسد، به خبرنگار مهر گفت: خدا را شاکرم که هنوز همسرم نفس می کشد و سایه او بر سر فرزندانم هست.

وی با وجود اینکه اعلام می کند از شرایط موجود گله ای ندارد و برای همسرش هر کاری که لازم باشد می‌ کند، اما باز نمی تواند سختی های این بیماری را نادیده بگیرد و از اینکه برای خرید کلیه برای همسرش به هر دری زده است، سخن می گوید.

محمد از اینکه خود به دلیل ناسازگاری خونی نمی تواند کلیه اش را به همسرش اهدا کند، ناراحت است و گفت: برای تامین کلیه حتی به فروشندگان کلیه هم مراجعه کرده ام اما رقمی که در مقابل اهدای عضوی درخواست می کنند، هرگز از عهده من برنمی آید.

حکایت محمد و مرضیه و پیوند کلیه، قصه ای از جنس درد است اما تکرار آن تاکنون نتوانسته مشکلات امثال آنها را برطرف کند اما با حضور افرادی خیر که حاضر هستند عضو خود را بدون چشمداشتی برای جریان یافتن حیات در رگهای بیماران اهدا کنند، امیدبخش است.

رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد از نبود بخش پیوند کلیه در این استان انتقاد کرد.

عزت یادگار اظهار داشت: در استان یزد برای پیوند کلیه مشکلات بسیاری وجود دارد که مهمترین آن عدم وجود بخش پیوند است که این امر برای بیماران مشکلات بسیاری ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 57 نفر به علت مشکل مالی و نبود اهدا کننده کلیه، پیوند نشده‌‌ اند، افزود: وضعیت پیوند کلیه در استان به علت نداشتن بخش پیوند در یزد مشکلات عدیده ‌ای برای مراجعه بیماران ایجاد کرده و سبب مراجعه آنها به استانهای دیگر کشور شده و امید می‌ رود با همت مسئولان این معضل حل شود .

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 313 بیمار دیالیزی در یزد به انجمن معرفی شده‌ اند که 226 نفر از آنها پیوند کلیه شده ‌اند .

یادگار بیان داشت: در 9 ماهه نخست سال جاری 15 بیمار دیالیزی در استان یزد پیوند کلیه شده ‌اند .

رئیس انجمن بیماران کلیوی استان یزد، هزینه دیالیز هر بیمار را در هر ماه 648 هزار تومان اعلام کرد.

وی تهیه و تحویل مواد غذایی و مواد بهداشتی، توزیع لباس گرم در زمستان، تهیه و توزیع لوازم‌ التحریر برای فرزندان بیماران، توزیع غذا در روز تاسوعای حسینی بین بیماران، کمک به تامین هزینه فرانشیز داروی بیماران، کمک به تامین هزینه پیوند کلیه بیماران، کمک به تامین هزینه سفر جهت درمان در استانهای دیگر به ویژه تهران را از جمله خدمات ارائه شده به بیماران نیازمند ذکر کرد .

یادگار معرفی بیماران برای دریافت وام قرض‌ الحسنه به بانک صادرات، معرفی بیماران نیازمند به بهزیستی و کمیته امداد، اشتغال، انجام امور بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی بیماران خاص، ثبت‌ نام در رشته‌ های ورزشی و تمرین و شرکت آنها در مسابقات استانی و کشوری، برگزاری اردوی ورزشی، برگزاری کلاس آموزشی برای بیماران کلیوی و .... را از دیگر خدمات ارائه شده به بیماران کلیوی این استان اعلام کرد .

وی نیز بیان داشت: با این وجود به نظر می رسد این اقدامات به دلیل محدودیت های موجود کافی نباشد و بسیاری از بیماران از وجود برخی مشکلات به ویژه مشکلات مالی در رنجند.

استان یزد به لحاظ اینکه در بسیاری موارد از تجهیزات پزشکی پیشرفته ای برخوردار است، به عنوان یکی از استانهای درمانگر مطرح است و به نظر می رسد در زمینه تجهیزات دیالیزی نیز مشکل چندانی در هیچ یک از شهرستانهای استان وجود نداشته باشد و مشکلات بیماران دیالیزی و نیازمند پیوند کلیه بیشتر از جنس حمایتی است.

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد در این باره اظهار داشت: هم اکنون در تمامی شهرستانهای استان یزد مرکز دیالیز دایر است.

محمدرضا وفایی نسب افزود: در استان یزد 11 مرکز دیالیز وجود دارد که سه مرکز آن در یزد و بقیه در تمام شهرستانها به جز صدوق که بیمارستان ندارد، مشغول ارائه خدمات به مردم هستند.

وفایی‌ نسب تعداد بیماران دیالیزی در استان یزد را 380 نفر اعلام کرد و ادامه داد: بیشتر این بیماران هفته ‌ای سه بار و بقیه به طور متفاوت هفته‌ ای دو بار باید دیالیز شوند .

وی با بیان اینکه هم‌ اکنون مرکز پیوند کلیه در استان نداریم، تصریح کرد: ‌در شش ماهه نخست سال جاری از مجموع 221 بیمار پیوند کلیه در استان یزد، تعداد 12 نفر در خارج از استان پیوند کلیه شدند.

وفایی ‌نسب عنوان کرد: ایجاد مرکز پیوند کلیه در یزد در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد به طوری ‌که در بیمارستان شهید رهنمون که در حال ساخت است، احداث مرکز پیوند کلیه نیز در طراحی ساختمان گنجانده شده است.

وی با تاکید بر اینکه تاسیس مرکز کلیه در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی استان یزد قرار دارد، افزود: اما در مورد اینکه در ساختمان فعلی بیمارستان، اتاق عمل پیوند کلیه راه‌ اندازی شود، هنوز تصمیمی اتخاذ نشده و امکانات آن فراهم نیست .

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد با بیان اینکه به‌ رغم وجود بیماران متقاضی پیوند کلیه در استان، باید شرایط ایجاد مرکز پیوند نیز فراهم باشد، گفت: با توجه به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 12 نفر یعنی در هر ماه فقط دو نفر پیوند کلیه شدند، صرف هزینه جهت راه ‌اندازی این مرکز و پوشش دادن این تعداد بیمار، هزینه سنگینی است اما با این وجود ایجاد مرکز پیوند کلیه در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد .

وی خاطرنشان کرد: از طرفی ارجاع بیمار متقاضی پیوند کلیه به استانهای دیگر بستگی به اهدا کننده کلیه دارد به این معنا که در هر استانی که اهدا کننده کلیه وجود داشته باشد، بیمار به همان استان ارجاع داده می‌ شود که بیشتر اهدا کنندگان نیز در استانهای تهران و فارس هستند.