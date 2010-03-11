50 مداح بوشهری کاروانهای راهیان نور را همراهی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علیرضا پولاد ظهر پنجشنبه در حاشیه عزام کاروان راهیان نور در بوشهر افزود: این تعداد مداحل سعی خواهند کرد در طول سفر با برگزاری دعاها و برنامه های مربوطه فضای روحانی این سفرها ارتقاء ببخشند.

وی اظهار داشت: به همت سپاه امام صادق (ع) ویژه نامه لحظه تحویل سال در اردوگاه حضرت فاطمه زهرا (س) مقر اسکان کاروان های راهیان نور استان بوشهر واقع در منطقه مارد در آبادان برگزار خواهد شد که در این ویژه برنامه زائران سرزمین نور از مداحی ذاکران اهل بیت (ع) در وصف شهداء بهره مند خواهند شد.

مسئول سازمان بسیج مداحان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر هدف از اجرای این برنامه را اعتلای نام شهداء و زنده نگه داشتن یاد شهیدان مداحل که علمدار دوران دفاع مقدس بودند عنوان کرد.