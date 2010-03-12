اینترنت کاندید نوبل صلح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه وسیع اینترنت در میان لیستی بزرگ از 237 فرد و سازمان به عنوان یکی از کاندیداهای جایزه نوبل صلح 2010 اعلام شده است. تعداد کاندیداهای صلح نوبل امسال نسبت به سال 2009 که 205 کاندید در آن اعلام شده بودند، بسیار افزایش یافته است.

اینترنت به واسطه حمایتهای مجله ایتالیایی ویرد که این شبکه را کمک به پیشبرد گفتگوی دو جانبه، مذاکره و همرایی معرفی کرده است به عنوان یکی از کاندیداهای صلح نوبل اعلام شد. سازمان نوبل هرگز اسامی کاندیداهای خود را اعلام نمی کند و نام این افراد یا سازمانها گاهی به واسطه افراد معرفی کننده اعلام می شوند.

اعلام اینترنت به عنوان کاندیدای جایزه نوبل توسط چند تن از برندگان سابق جایزه صلح نوبل از جمله "نیکلاس نگروپونته" مدیر پروژه لپ تاپهای 100 دلاری مورد استقبال و حمایت قرار گرفته است. دلایل انتخاب این شبکه جهانی به عنوان کاندید صلح نوبل کمکهای متعدد آن در موقعیتهای بحرانی مانند زلزله هائیتی اعلام شده است.

بر اساس گزارش بی بی سی، برنده نهایی از میان 237 کاندید صلح نوبل در تاریخ 8 اکتبر اعلام خواهد شد و در صورت برنده شدن اینترنت به تنهایی هنوز مشخص نیست چه کسی جایزه 1.4 میلیون دلاری آن را دریافت خواهد کرد.