تیم ملی واترپلو ایران به کشور بازگشت/ اهداء پاداش 300 دلاری در فرودگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان واترپلو کشورمان پس از درخشش در مسابقات کاپ آسیا در چین و کسب عنوان نایب قهرمانی این مسابقات چهارشنبه شب با استقبال امیرحسین آیت اللهی، سرپرست فدراسیون شنا و جمعی از مسئولان کمیته‌ها و اعضای این فدراسیون وارد فرودگاه امام خمینی (ره) تهران شدند.

در بدو ورود اعضای تیم ملی واترپلو امیرحسین آیت اللهی، سرپرست فدراسیون شنا ضمن تبریک کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات کاپ آسیا در چین که با دو پیروزی پیاپی مقابل تیم‌های کره جنوبی و هنگ کنگ بدست آمد و ارزشمند توصیف کردن تلاش ملی پوشان واترپلو در این مسابقات، ابراز امیدواری کرد این موفقیت سر آغازی برای پیروزی‌های آینده تیم ملی واترپلو باشد و این تیم جوان و با انگیزه با همین جدیت و توان خود را برای حضور شایسته در بازیهای آسیایی گوانگژو آماده کند.

در مراسم استقبال از ملی پوشان واترپلو، سرپرست فدراسیون شنا طبق وعده قبلی درهمان ابتدای ورود اعضای تیم ملی به سالن فرودگاه به هر یک از اعضای تیم مبلغ 300 دلار بابت کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات کاپ آسیا اهداء کرد.

