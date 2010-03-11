نصب پنج دستگاه GPS بر خودروهای سازمان پارکهای استان یزد

مهدی فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: نصب این سیستم دسترسی به اطلاعات حرکتی تانکرهای فعال و در حال ارائه خدمت شامل سرعت، مکان و مسیرهای تردد، مکانهای توقف و مدت توقف و ... را میسر می ‌کند.

وی همچنین، امکان نظارت دقیق و مستمر بر نحوه عملکرد تانکرها، افزایش بهره‌ وری در ارائه خدمات به دلیل کنترل دقیق بدون حضور فیزیکی ناظران و نیز جمع ‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و گزارش ‌گیری برای مدیران سازمان با استفاده از داده‌های گردآوری شده توسط GPS و تفسیر آن توسط نرم‌افزار مربوطه را از دلایل نصب این پنج دستگاه GPS بر روی خودروهای این سازمان برشمرد.

فعالی با اعلام اینکه پیش از این، 35 دستگاه GPS بر روی خودروهای سازمان عمران شهرداری نیز نصب شده است، ادامه داد: ایجاد بانک اطلاعاتی از موارد مختلف مانند سوابق فعالیت ‌ها و درج در پرونده‌های الکترونیکی، افزایش قدرت تجزیه و تحلیل اطلاعات برای تصمیم‌سازی و اجرا، تخصیص صحیح و مناسب منابع به مناطق مختلف شهری و امکان برنامه‌ریزی دقیق همچنین استفاده از تکنولوژی به‌روز و مطرح دنیا در راستای ارائه خدمات و گامی در رسیدن به شهرداری الکترونیک را از دیگر دلایلی برشمرد که امروزه مدیران را در استفاده از این تکنولوژی ترغیب می ‌کند.

وی خاطرنشان کرد: این پنج دستگاه با مبلغی بالغ بر 37 میلیون ریال بر روی خودروهای سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری یزد نصب شده‌ اند.