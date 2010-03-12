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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

با سخنرانی پلنتینگا/

دین و علم بررسی می‌شود

دین و علم بررسی می‌شود

الوین پلنتینگا روز چهارم فروردین ماه سال آینده در دانشگاه وسلی الینویز سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پلنتینگا از فلاسفه برجسته معاصر است که آرای او در فلسفه اخلاق و فلسفه دین مورد توجه است.

او در این نشست به بررسی نسبت میان علم و دین و قرائتهای گوناگون از این نسبت می‌پردازد.

آرای پلنتینگا در حوزه‌های معرفت شناسی، متافیزیک، و فلسفه دین مورد توجه است. رویکرد او در فلسفه دین مبتنی بر اصول فلسفه تحلیلی است.

پلنتینگا درجه دکتری خود را از دانشگاه ییل کسب کرده و در حال حاضر استاد دانشگاه نتردام است. او رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا و رئیس انجمن فیلسوفان مسیحی نیز بوده است.

آرای پلنتینگا در ایران هم بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. او حتی یک بار به ایران سفر هم کرده است.

کد مطلب 1049826

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