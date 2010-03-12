به گزارش خبرگزاری مهر، پلنتینگا از فلاسفه برجسته معاصر است که آرای او در فلسفه اخلاق و فلسفه دین مورد توجه است.

او در این نشست به بررسی نسبت میان علم و دین و قرائتهای گوناگون از این نسبت می‌پردازد.

آرای پلنتینگا در حوزه‌های معرفت شناسی، متافیزیک، و فلسفه دین مورد توجه است. رویکرد او در فلسفه دین مبتنی بر اصول فلسفه تحلیلی است.

پلنتینگا درجه دکتری خود را از دانشگاه ییل کسب کرده و در حال حاضر استاد دانشگاه نتردام است. او رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا و رئیس انجمن فیلسوفان مسیحی نیز بوده است.

آرای پلنتینگا در ایران هم بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. او حتی یک بار به ایران سفر هم کرده است.