به گزارش خبرگزاری مهر، پلنتینگا از فلاسفه برجسته معاصر است که آرای او در فلسفه اخلاق و فلسفه دین مورد توجه است.
او در این نشست به بررسی نسبت میان علم و دین و قرائتهای گوناگون از این نسبت میپردازد.
آرای پلنتینگا در حوزههای معرفت شناسی، متافیزیک، و فلسفه دین مورد توجه است. رویکرد او در فلسفه دین مبتنی بر اصول فلسفه تحلیلی است.
پلنتینگا درجه دکتری خود را از دانشگاه ییل کسب کرده و در حال حاضر استاد دانشگاه نتردام است. او رئیس پیشین انجمن فلسفه امریکا و رئیس انجمن فیلسوفان مسیحی نیز بوده است.
آرای پلنتینگا در ایران هم بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند. او حتی یک بار به ایران سفر هم کرده است.
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