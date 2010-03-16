همایش کاربرد تابش سینکروترون در علوم پزشکی برگزار می شود

حسین محمدی دوستدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ادامه برگزاری کارگاه های برگزار شده در مورد آشنایی محققان و دانشجویان با کاربرد تابش سینکروترون در اسفندماه سال جاری، در بهار سال آینده همایش و کارگاه هایی در ارتباط با کاربرد تابش سینکروترن در علوم پزشکی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: این همایش با هدف آشنایی بیشتر جامعه پزشکی و دارو سازی کشور از موارد مختلف مورد استفاده تابش سینکروترون در این علوم برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی در ارتباط با نتایج صورت گرفته در همایش کاربرد سینکروترون در روزهای 5 و 6 اسفند ماه سال جاری گفت: این همایش با هدف آشنا کردن جامعه علمی کشور با بحث سینکروترون بیشتر در زمینه علوم زیستی و نانوتکنولوژی فعالیت کرد که اولین بار بود توسط کمیته سزامی در ایران برگزار می شد.

به گزارش مهر، سینکروترون اساسا نوعی شتاب دهنده است که باعث می شود ذرات بنیادی را بتوان به انرژی های چندین گیگا الکترون ولت و بیشتر رساند و کاربرد تابش سینکروترون در نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، بیوفیزیک، محیط زیست، صنایع پتروشیمی و مواد، پزشکی و عکسبرداری، ژنتیک و شناخت و تولید دارو های جدید و در علوم باستانی و صنایع نظامی و فضایی است.

نور سینکروترون هنگام حرکت دایره ای ذرات باردار تولید می کند و از طریق خروجی هایی به نام خط باریکه نور به اتاقهای آزمایش و تجهیزات آزمایشگاهی هدایت می شود.