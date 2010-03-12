شناساندن سید جمال الدین اسدآبادی ضرورتی اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مصطفی آزاد بخت در حاشیه برگزاری بزرگداشت سیدجمال الدین اسدآبادی، در گفتگو با مهر اظهار داشت: امروز راه و منش و سیاست سید جمال به عنوان یک الگوی عملی برای جهان اسلام تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه تفکر و اندیشه سید جمال امروز نیز رهایی بخش جهان اسلام از استعمار غرب است، افزود: نقش انقلاب سید جمال، در فروپاشی حکومت های استعمارگر در جهان کلیدی بود

آزاد بخت با بیان اینکه سید جمال،سلسله جنبان جنبش های اسلامی و منادی اتحاد اسلامی در دوران معاصر بود، ادامه داد: سید جمال با پیروی از تعالیم قرآنی به تنهایی در راه پیشرفت و نجات مسلمانان و آزادی کشورهای اسلامی و ملل مشرق زمین از زیر یوغ استعمار صلیبی، غربی کوشید .

وی افزود: سید جمال توانست با تکیه بر قرآن پایه های سست استعمار و استبداد را سست تر کند.