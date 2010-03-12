استاد حائری در بیمارستان بستری است

به گزارش خبرنگار مهر، استاد حائرى چندی پیش و پس از پشت سر گذاشتن یک دوره نقاهت طولانی‌مدت برای آغاز پنجاه و هشتمین سال فعالیت خود به کتابخانه مجلس بازگشته بود اما با عود کردن بیماری‌اش خانه‌نشین شد.هم اکنون نیز با شدت گرفتن این دوباره این بیماری، وی از دوشنبه هفته قبل در بیمارستان کسری تهران بستری شده است.

این استاد حوزه نسخ خطی ابتدا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شد و پس از چند روز و با بهبود نسبی وضعیت جسمانی‌اش، به بخش عمومی منتقل شد.

در حال حاضر وضعیت کلی استاد حائری نسبتاً رضایتبخش است هر چند وی تنها با کمک اطرافیان قادر به انجام کارهای شخصی خود است.

این استاد نسخه‌شناسى و کتابشناسى سال گذشته برای سومین بار طى چند سال اخیر تحت عمل جراحی قرار گرفته بود.

استاد حائرى بیش از نیم قرن (از سال 1331 تا کنون) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار سمت ریاست کتابخانة مجلس بوده است.

وی از نوادگان دخترى آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائرى مؤسس حوزه علمیه قم و از فهرستنگاران برجسته نسخ خطى کشور است که بیشترین مجلدات فهارس نسخ خطى کتابخانه مجلس را تألیف یا بازنویسى کرده و طى دهه‌هاى اخیر نسخ خطى نابی را براى این کتابخانه خریدارى کرده است.

حائری صاحب نظریه "بازنویسى تاریخ علم بر اساس بازنویسى فهارس نسخ خطى" نیز هست که جایزه‌ای جهانی را برای وی به ارمغان آورد.

