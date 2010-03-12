بنیاد معین همچنان مجوز رسمی فعالیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 22 تن از چهرههای فرهنگی و ادبی کشور از جمله محمدحسن اصغرنیا (مشاور وزیر ارشاد و از دوستان سابق معین، مهدی محقق و مهدخت معین (فرزند دکتر معین) عضو هیئت موسس بنیاد معیناند و با اینکه مجوز رسمی فعالیت را از وزارت ارشاد دریافت نکردهاند، فعالیتهای پراکندهای در بزرگداشت و تکریم از چهره زندهیاد معین و در منزل شخصی وی در تهران برگزار کردهاند.
این در حالی است که پیشنهاد تاسیس چنین بنیادی را محمدحسن اصغرنیا مشاور وزیر سابق و فعلی ارشاد مرداد ماه سال گذشته ارائه و تاکید کرده بود: فرم ثبت بنیاد از وزارت ارشاد تهیه شده و میبایست اساسنامه 35 مادهای که از سوی وزارتخانه در این باره تهیه و تدوین شده است، امضاء و برای تحقق اهداف آن تلاش شود. با این حال تاکنون مشخص نیست چرا به این بنیاد مجوز فعالیت داده نمیشود.
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