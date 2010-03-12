بنیاد معین همچنان مجوز رسمی فعالیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود 22 تن از چهره‌های فرهنگی و ادبی کشور از جمله محمدحسن اصغرنیا (مشاور وزیر ارشاد و از دوستان سابق معین، مهدی محقق و مهدخت معین (فرزند دکتر معین) عضو هیئت موسس بنیاد معین‌اند و با اینکه مجوز رسمی فعالیت را از وزارت ارشاد دریافت نکرده‌اند، فعالیت‌های پراکنده‌ای در بزرگداشت و تکریم از چهره زنده‌یاد معین و در منزل شخصی وی در تهران برگزار کرده‌اند.

این در حالی است که پیشنهاد تاسیس چنین بنیادی را محمدحسن اصغرنیا مشاور وزیر سابق و فعلی ارشاد مرداد ماه سال گذشته ارائه و تاکید کرده بود: فرم ثبت بنیاد از وزارت ارشاد تهیه شده‌ و می‌بایست اساسنامه‌ 35 ماده‌‌ای که از سوی وزارتخانه در این باره تهیه و تدوین شده است، امضاء و برای تحقق اهداف آن تلاش شود. با این حال تاکنون مشخص نیست چرا به این بنیاد مجوز فعالیت داده نمی‌شود.

هدف از راه‌اندازی این بنیاد صیانت از آثار منتشرشده استاد معین و نیز حمایت از دانشجویان مستعد حوزه‌ علوم انسانی و به ویژه فرهنگ، هنر و ادب عنوان شده بود.

مشاور وزیر ارشاد همچنین درباره منبع تامین هزینه‌های این بنیاد هم به خبرنگار مهر گفته بود: بنیاد استاد معین سازمانی مردم نهاد است که بودجه آن از محل کمکهای مردمی و بخش خصوصی تامین خواهد شد.