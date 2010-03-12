چین دو زن را به عنوان فضانورد انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور چین در عین حال در نظر دارد سومین فضاپیمای بدون سرنشین خود را در سال 2013 به ماه بفرستد. سومین فضاپیمای بدون سرنشین "چانگ ئی 3" در حدود سال 2013 سفر خود را به ماه آغاز کرده و انتظار می رود تا پایان سال 2017 ماموریت سه مرحله ای خود را به اتمام برساند.

طی این ماموریت فضاپیما به آرامی بر روی کره ماه فرود آمده و کاوشگری را به منظور بررسی و ارزیابی بخشهای سطحی و داخلی کره بر روی ماه رها خواهد کرد. پروژه "چانگ ئی 3" و "چانگ ئی 2" بخشی از دومین فاز برنامه تحقیقات و اکتشافات ماه کشور چین به شمار می روند. "چانگ ئی 2" به منظور آزمودن فناوریهای فرود آرام بر روی ماه و "چانگ ئی 3" به منظور فراهم آوردن فناوری هایی برای تصویربرداری با وضوح بالا از منطقه فرود بر روی کره ماه شکل گرفته اند.

بر اساس گزارش زی نیوز، در این میان چین دومین دسته از فضانوردان خود را انتخاب کرد که از پنج مرد و دو زن تشکیل شده اند. این اولین باری است که فضانوردان زن به ماموریتهای فضایی چین می پیوندند. این دو فضانورد زن خلبانان نیروی هوایی PLA بوده و به احتمال زیاد در ماموریت فرود بر روی کره ماه مشارکت خواهند داشت.