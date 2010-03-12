به گزارش خبرنگار مهر، چهار نماینده فوتبال کشورمان که در هفته اول مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به سه پیروزی و یک تساوی دست یافته بودند در هفته دوم این مسابقات به سه نتیجه تساوی رسیده و متحمل یک شکست شدند.

استقلال که برای دستیابی به صدر جدول رده بندی گروه A مسابقات رقابتی نزدیک با الغرافه قطر داشت در یک بازی حساس و نفسگیر مقابل الجزیره امارات به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد تا حریف قطری به لطف برتری 3 بر2 مقابل الاهلی به صدر جدول رده بندی این گروه صعود کند.

ذوب آهن در بین تیم‌های ایرانی بهترین نتیجه را در هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گرفت. این تیم در چارچوب دیداری از گروه B مسابقات در زمین الاتحاد عربستان به نتیجه تساوی 2 بر2 رسید تا همچنان امید دوم صعود از این گروه به مرحله دوم مسابقات باشد. در این گروه بنیادکار ازبکستان با توجه به برتری 2 بریک مقابل الوحده امارات در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی صدرنشین ماند.

سپاهان اصفهان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان نتوانست طلسم العین را بشکند و در پنجمین دیدار پی در پی خود مقابل این تیم با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد. با این نتیجه شاگردان قلعه نویی پایین‌تر از الشباب عربستان و پاختاکور ازبکستان در رده سوم گروه C مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ایستادند. نتیجه دیدار آتی این تیم برابر پاختاکور که روز سه شنبه سوم فرودرین 89 در تاشکند برگزار می شود، اهمیت زیادی برای صعود زردپوشان خواهد داشت.

پس از سه تساوی که در کارنامه تیم‌های ایرانی به ثبت رسید، مس کرمان آخرین نماینده ایران در هفته دوم مسابقات بود که در ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض به مصاف الهلال رفت. قهرمان فصل 10 - 2009 لیگ برتر عربستان در این بازی به راحتی شکست 3 بریک را به نماینده کشورمان تحمیل کرد تا نخستین باخت در کارنامه تیم‌های ایرانی به ثبت برسد. در گروه D مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تیم السد قطر به لطف برتری پرگل 5 برصفر مقابل الاهلی امارات جای مس کرمان را در رده دوم جدول گرفت.

هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را می توان هفته تیم‌های قطری و کره‌ای خواند. در این هفته هر دو نماینده قطر (السد و الغرافه) به پیروزی رسیدند و جایگاه خود را در جداول گروه‌های A و D استحکام بخشیدند. نمایندگان فوتبال کره جنوبی نیز به سه پیروزی دست یافتند وتنها یک شکست در کارنامه آنها به ثبت رسید.

- نتایج کامل دیدارهای هفته دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا به شرح زیر است:

گروه A

* استقلال ایران صفر - الجزیره امارات صفر

* الغرافه قطر 3 - الاهلی عربستان 2

گل‌ها: میرغنی الزین (2)، سعید سطام الشمری (79)، کلمرسون (81) برای الغرافه و مارسینهو داسیلوا (45) و عبدالرحیم جیزاوی (64) برای الاهلی

اخراج: جونینیو (الغرافه - 89)

جدول رده بندی:

1- الغرافه قطر 6 امتیاز، 2- استقلال ایران 4 امتیاز، 3- الجزیره امارات یک امتیاز، 4- الاهلی عربستان بدون امتیاز

گروه B

* الوحده امارات یک - بنیادکار ازبکستان 2

گل‌ها: سعید سالم الکثیری (90) برای الوحده و دنیلسون مارتینز (37 و 85) برای بنیادکار ازبکستان

* الاتحاد عربستان 2 - ذوب آهن اصفهان 2

گل‌ها: عبدالمالک زیایا (13) و محمد نور (41) برای الاتحاد و اسماعیل فرهادی (50) و محمد قاضی (52) برای ذوب آهن

جدول رده بندی:

1- بنیادکار ازبکستان 6 امتیاز، 2- ذوب آهن ایران 4 امتیاز، 3- الاتحاد عربستان یک امتیاز، 4- الوحده امارات بدون امتیاز

گروه C

* پاختاکور ازبکستان یک - الشباب عربستان 3

گل‌ها:علیشیر عزیزاف (78) برای پاختاکور و آمادو فلاویو (61 و 74) و احمد محمد الکعبی (7+90) برای الشباب

* سپاهان ایران صفر - العین امارات صفر

جدول رده بندی:

1- الشباب عربستان 4 امتیاز، 2- پاختاکور ازبکستان 3 امتیاز، 3- سپاهان ایران 2 امتیاز، 4- العین امارات یک امتیاز

گروه D

* الاهلی امارات صفر - السد قطر 5

گل‌ها: علی حسن عفیف (37)، لئوناردو داسیلوا (44، 45 و 76) و یوسف احمد علی (64)

* الهلال عربستان 3 - مس کرمان یک

گل‌ها: کریستین ویلهلمسون (4)، اسامه هوساوی (14) و یاسر القحطانی (81) برای الهلال و علی سامره (90) برای مس کرمان

جدول رده بندی:

1- الهلال عربستان 6 امتیاز، 2- السد قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 3- مس کرمان 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 4- الاهلی امارات بدون امتیاز

گروه E

* ملبورن ویکتوری استرالیا صفر - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 2

گل‌ها: اونگنوفسکی (41) و یانگ (86)

* کاوازاکی فرونتال ژاپن یک - بیجینگ گوان چین 3

گل‌ها: کیکوچی (40) برای کاوازاکی فرونتال و جوئل گریفیتس (36 و 86)، چانگ کیونگ (65) برای بیجینگ گوان

جدول رده بندی:

1- سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی 6 امتیاز - تفاضل گل 4+، 2- بیجینگ گوان چین 6 امتیاز - تفاضل گل 3+، 3- ملبورن ویکتوری استرالیا بدون امتیاز - تفاضل گل 3-، 4- کاوازاکی فرونتال ژاپن بدون امتیاز - تفاضل گل 4-

گروه F

* چانگچون یاتای چین 9 - پرسیپورا جایاپورا اندونزی صفر

گل‌ها: ژائو جیان (23، 34 و 57)، جانی لامبرت (45، 52 و 59)، لی یو ویدینگ (65، 84 و 1+90)

* جئونبوک موتورز کره جنوبی یک - کاشیما آنتلرز ژاپن 2

گل‌ها: جونیور اولیویرا (42) برای جئونبوک موتورز و کوجی ناکاتا (69) و یاسوشی اندو (90) برای کاشیما آنتلرز

جدول رده بندی:

1- کاشیما آنتلرز ژاپن 6 امتیاز، 2- چانگچون یاتای چین 3 امتیاز - تفاضل گل 8+، 3- جئونبوک موتورز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل 2+، 4- پرسیپورا جایاپورا اندونزی بدون امتیاز

گروه G

* گامبااوزاکا ژاپن یک - هینان چین یک

گل‌ها: لوکاس سورینو (35 - پنالتی) برای گامبااوزاکا و ژانگ لو (4) برای هینان

* آرمدفورس سنگاپور صفر - سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 2

گل‌ها: جونینیو (45) و رودریگوئز موتا (74)

اخراج: لوویچ (58 - آرمد فورس سنگاپور)

جدول رده بندی:

1- سوون سامسونگ بلووینگز کره جنوبی 4 امتیاز، 2- هینان چین 2 امتیاز، 3- گامبااوزاکا ژاپن 2 امتیاز، 4- آرمدفورس سنگاپور یک امتیاز

گروه H

* شاندونگ لیوننگ چین صفر - آدلایدیونایتد استرالیا 2

گل‌ها: جرمین سرجیو وان دیک (28) و ماتئو لیکی (70)

* پوهانگ استیلرز کره جنوبی 2 - هیروشیما ژاپن یک

گل‌ها: هوانگ جائه وون (54) و لونا (90) برای پوهانگ و استویانوف (89) برای هیروشیما

جدول رده بندی:

1- آدلایدیونایتد استرالیا 6 امتیاز، 2- پوهانگ استیلرز کره جنوبی 3 امتیاز - تفاضل گل صفر، 3- شاندونگ لیوننگ چین 3 امتیاز - تفاضل گل 1-، 4- هیروشیما ژاپن بدون امتیاز

- جدول عملکرد نمایندگان کشورها در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

1- قطر 3 امتیاز

2- کره جنوبی 2/2 امتیاز

3- عربستان و چین 5/1 امتیاز

4- استرالیا 5/1 امتیاز

5- ژاپن یک امتیاز

6- ایران 75/0 امتیاز

7- امارات 5/0 امتیاز

8- اندونزی و سنگاپور صفر امتیاز