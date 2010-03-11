افزایش 40 درصدی تصادفات طی 11 ماه گذشته در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ابوالقاسم اسفندیاری ظهر چهارشنبه در نشست خبری، افزایش تردد ماشینها، دو طرفه بودن مسیر جاده بجنورد - شمال، وجود جاده های فرعی را از عمده دلایل مهم افزایش آمار تصادفاتی در این محور عنوان کرد و افزود: 28 درصد از تلفات جاده ای بجنورد - شمال در محورهای فرعی انجام شده است.

وی وضعیت جاده های درون شهری را مطلوب اعلام کرد و افزود: آمار تصادفات درون شهری نسبت به برون شهری کاهش داشته است. وی از کمبود اورژانس جاده ای در سطح استان خراسان شمالی ابراز نگرانی کرد و افزود: در سطح استان خراسان شمالی تنها 7 پایگاه اورژانس وجود دارد این در حالی است که استاندارد کشوری پایگاه های اورژانسی 9 پایگاه اعلام شده است.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در ادامه اقدامات سال نو از سوی نیروی انتظامی در سطح جاده ها را شامل 500 نفر نیروی پلیس در درون شهری و 40 هزار نفر در برون شهری، توزیع 10 هزار بروشور راهنمای مسافران، توزیع 20 هزار نقشه بین زائران حرم امام رضا(ع)، تهیه پیک نوروزی با همکاری آموزش و پرورش در راستای تقویت بنیه فرهنگی دانش آموزان رااز اهم فعالیتهای در دست اقدام در سال 89 دانست.

اسفندیاری از کشف 240 کیلو گرم مواد مخدر در سطح استان خبر داد و گفت: در کشفیات مواد مخدر نسبت به سال گذشته 21 درصد رشد داشته ایم. وی وقوع قتل در سطح را 17 درصد کاهش اعلام کرد و افزود: در سال گذشته 29 فقره قتل داشته ایم که طی سال جاری به 24 فقره رسده است.

فرمانده نیروی نیروی انتظامی یادآور شد در خصوص سرقتهای خورو و موتور سیکلت سطح استان 60 درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته ایم. وی آمار خودکشی در استان را نسبت به سال گذشته 42 درصد کاهش اعلام کرد و افزود: سال گذشته 42 مورد خودکشی داشته ایم که امسال تنها 25 مورد بوده است.

وی آمار کیف قاپی در سطح استان را با آمار بالا اعلام کرد و اظهارداشت: طی سال جاری 104 مورد کیف قاپی در سطح استان در دفاتر انتظامی به ثبت رسیده است.

وی در ادامه کلیه شهروندان را از تردد در مناطق تفریحی در چهارشنبه آخر سال منع کرد و افزود: وجود ترافیک سنگین، استفاده از وسایل آتش زا را از عمده دلایل منع افراد به این امکان عنوان کرد.

وی کشفیات مواد مترقیه در سال گذشته از سوی افراد استان را صدو 11 هزار مواد مترقبه عنوان کرد و افزود: طی این کشفیات 85 نفر نیز دستگیر شدند.