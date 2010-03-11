نظام تهیه نقشه دوگانه در احداث ساختمانها باید برچیده شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیدجواد محمودی ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک با هیئت چهار نفره و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات موجود در فرآیند ساخت و ساز، افزود: تهیه نقشه های دو گانه در احداث ساختمان یک پدیده شومی است که باید نسبت به آن چاره اندیشی کرد.

وی ارتقای کیفی صنعت ساخت و ساز را یکی از مطالبات جدی جامعه مهندسی استان دانست و بیان داشت: باید با آسیب شناسی معضلات این بخش و اتخاذ ندابیر کارآمد، بهبود کیفیت ساخت وسازهای عمرانی و مردمی را به عنوان اصلی ترین مطالبه جامعه مهندسی استان تبدیل کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی در این راستا به عنوان کانون اصلی تولید فکر و بازوی توانمند مجموعه مدیریت شهری، نقش برجسته ای دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه 90 درصد ساخت و سازهای عمرانی توسط بخش خصوصی و مردمی اجرا می شود، گفت: نظامند کردن فعالیتهای ساخت وساز، ‌اتخاذ تدابیر راهبردی در امر هدایت اصولی این بخش و رفع معظلات آن بسیار ضروری است.

جعفر هاشم زاده افزود: سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی با پنج هزارو 400 عضو در 14 دفتر نمایندگی خدمات مشاوره ای و نظارت بر احداث ساختمان را در استان ارائه می دهد.