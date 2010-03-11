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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

نظام تهیه نقشه دوگانه در احداث ساختمانها باید برچیده شود

نظام تهیه نقشه دوگانه در احداث ساختمانها باید برچیده شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خواستار برچیده شدن نظام تهیه نقشه های دوگانه در احداث ساختمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سیدجواد محمودی ظهر پنجشنبه در جلسه مشترک با هیئت چهار نفره و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات موجود در فرآیند ساخت و ساز، افزود: تهیه نقشه های دو گانه در احداث ساختمان یک پدیده شومی است که باید نسبت به آن چاره اندیشی کرد.

وی ارتقای کیفی صنعت ساخت و ساز را یکی از مطالبات جدی جامعه مهندسی استان دانست و بیان داشت: باید با آسیب شناسی معضلات این بخش و اتخاذ ندابیر کارآمد، بهبود کیفیت ساخت وسازهای عمرانی و مردمی را به عنوان اصلی ترین مطالبه جامعه مهندسی استان تبدیل کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: سازمان نظام مهندسی در این راستا به عنوان کانون اصلی تولید فکر و بازوی توانمند مجموعه مدیریت شهری، نقش برجسته ای دارد.

رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه 90 درصد ساخت و سازهای عمرانی توسط بخش خصوصی و مردمی اجرا می شود، گفت: نظامند کردن فعالیتهای ساخت وساز، ‌اتخاذ تدابیر راهبردی در امر هدایت اصولی این بخش و رفع معظلات آن بسیار ضروری است.

جعفر هاشم زاده افزود: سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی با پنج هزارو 400 عضو در 14 دفتر نمایندگی خدمات مشاوره ای و نظارت بر احداث ساختمان را در استان ارائه می دهد.

کد مطلب 1049898

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