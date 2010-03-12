کاهش قدرت بازسازی در جنگل مازندران/ درختکاری بی فایده است

پرفسور عطاالله قبادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری با بیان اینکه مسئولان و مردم باید پوشش سبز جنگلی در حال انقراض مازندران را در یابند، خاطرنشان کرد: اروپا به عنوان سبزترین منطقه توانسته بدون تخریب جنگل از آن بهره برداری کند اما در مازندران به علت استفاده و بهره برداری بی رویه، جنگل در حال نابودی است.

به گفته وی، اروپا در پناه همین پوشش سبز جنگلی برای سیر کردن شکم مردم انقلاب کشاورزی و سپس انقلاب صنعتی کرد زیرا کشاورزی در پناه پوشش سبز توسعه می یابد و نبود غذا موجب نابودی بشر خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با اشاره به اینکه 80 درصد کشور پوشش غیر جنگلی دارد، تصریح کرد: طبیعت دارای قوانین است که اگر توسط انسان رعایت نشود موجب مرگ زودرس آن می شود.

وی نظریه مرگ زمین را تایید کرد و ادامه داد: با از بین رفتن چهار عنصر اصلی طبیعت توسط انسانها زمین به سمت مرگ پیش می رود و بر اساس مطالعاتی که انجام شده کویر لوت شش هزار سال پیش چراگاه بود که در حال حاضر به کویر تبدیل شده است و این به معنای واقعی مرگ زمین است.

قبادیان افزود: در فرهنگ و تمدن کهن ایرانیان و دین اسلام سفارشات فراوانی برای حفظ و حراست از منابع طبیعی شده است ولی متاسفانه این فرهنگ در حال حاضر از بین رفته و یا نادیده گرفته می شود.

به گفته وی، جنگل های کشور به ویژه مازندران کم کم در حال از دست دادن قدرت بازسازی خود هستند و به سمت کویر شدن پیش می روند و به علت عدم بازسازی از سوی جنگل، درختکاری نیز بی فایده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیان اینکه به علت به هم ریختگی تعادل بیولوژیکی زمین و از بین رفتن اکوسیستم، زمین توانایی بازسازی نهال های کاشته شده را ندارد، خاطرنشان کرد: تنها راه حل نجات این منابع طبیعی عظیم رها کردن جنگل است تا جنگل خود را بازسازی کند.

وی خواستار توجه مسئولین و کارشناسان به صحبت ها و نظریات علمی در خصوص وضعیت بحرانی پوشش گیاهی مازندران شد و گفت: جنگل های مازندران از همه طرف با کانون های تخریب درگیر است و آلودگی دریای خزر، کویری شدن البرز و گرگان و توسعه شهری شدید در غرب و سمت گیلان پوشش سبز این استان را از بین برده است واگر همین وضعیت ادامه یابد این میزان از جنگلهای باقی مانده نیز از بین می رود.

قبادیان بر کاهش شدید و یا توقف بهره برداری از جنگل های مازندران تاکید کرد و اظهار داشت: جنگل های مازندران ظرفیت وجود صنایع سلولزی را ندارند و در همان راه اندازی صنایع چوب و کاغذ نیز این امر را به اطلاع مسئولین رساندم، ایران کشور فقیری نیست که بخواهد با از بین بردن جنگل نیازهایی نظیر صنایع چوبی را تامین کند.

وی با بیان اینکه باید از جنگل و منابع طبیعی برای زندگی و نجات مردم استفاده شود، تصریح کرد: جاده های ایجاد شده در بین جنگل ها علاوه بر ایجاد کانون های تخریب مسیری برای قاچاق چوب فراهم شده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه وین اتریش خواستار بهره برداری از منابع طبیعی به اندازه ظرفیت آن در کشور ایران شد.