مردم یزد به کارگاه های مجاز CNG برای تست خودروهای دوگانه ‌سوز مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر در یزد، به استناد دستورالعمل شرکت گاز خودرو ایران و آیین نامه اجرایی ستاد تبصره 13 قانون بودجه سال 86 کشور در زمینه تست ادواری خودروهای دوگانهسوز که هر ساله توسط کارگاههای تبدیل مجاز نصب کننده مخزن و سیستم سوخت CNG انجام میگرفت، باید برای خدمات تست و معاینه فنی سیستم گازسوز، ارائه برچسب سوخت گیری و بیمه نامه برای یکسال مبلغ 145 هزار ریال از مالک خودرو دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، در انجام تست ادواری توسط نمایندگان شرکتهای خودروساز، انجام خدمات مربوط باید مطابق دستورالعمل شرکت مربوطه و با ارائه خدمات، طی فرآیند تعیین شده صورت پذیرد و هزینه خدمات نیز بر اساس تعرفههای شرکت متناسب با نوع خودرو همراه با عرضه بیمهنامه کامل قابل وصول است.
در این اطلاعیه آمده است: بدیهی است ارائه مجوز بر حسب سوختگیری توسط واحدهای متفرقه و فاقد مجوز غیرقانونی بوده و در صورت اخذ مجوز سوختگیری از واحدهای غیرمجاز توسط افراد، مسئولیت و عواقب بعدی موضوع متوجه خود فرد خواهد بود.
سازمان بازرگانی استان یزد از عموم مردم و همشهریان استان یزد درخواست کرد تا از مراجعه به واحدهای غیرمجاز خودداری کنند.
بر اساس این گزارش، مردم برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با موضوع کارگاههای مجاز CNG و خدمات مرتبط میتوانند با شماره تلفن 124 سازمان بازرگانی تماس حاصل کنند.
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