50 بانوی فرهیخته در اردبیل شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سارا حقی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد ساماندهی زنان فرهیخته استان اظهار داشت: این تعداد بانوی فرهیخته در راستای تشکیل جمعیت زنان فرهیخته استان و با هدف ایجاد و هماهنگی، همسویی، تعمیق و گسترش فعالیتهای بانوان شناسایی شده است.

وی با اشاره به اهداف شکل گیری جمعیت زنان فرهیخته استان اضافه کرد: اولویت دهی برنامه ای و هم اندیشی مشورتی بر اساس نیازها و آسیبهای فرهنگ دینی استان و حمایت از ایده ها و تولیدات فکری و فرهنگی فاخر امور بانوان از جمله اهداف این جمعیت خواهد بود.

مسئول امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان زمینه سازی جهت هدایت و بهره گیری و بهبود توانمندیهای فرهنگی و تبلیغی بانوان فرهیخته و در نهایت احیا نگرش ارزشی اسلام و تدبیر کاری حضور اجتماعی زنان از دیگر اهداف این جمعیت عنوان کرد.

وی ابراز داشت: در شناسایی زنان فرهیخته سعی شده از تمامی شهرستانهای استان یک یا دو نفر انتخاب شوند تا با حضور در جلسات، مشکلات و آسیب شناسی فرهنگی مناطق مختلف استان رصد شده و بر اساس آن برنامه ریزی شود.

حقی همچنین با اشاره به برگزاری نشست فرهیختگان در روزهای گذشته، از انتخاب چهار نفر جهت عضویت در رکن اجرایی که متشکل از مدیر کل تبلیغات اسلامی، روسای ادارات شهرستانها، معاون امور فرهنگی و کارشناس امور فرهنگی بانوانمی باشد، خبر داد.

وی در پایان تشکیل جمعیت فرهیختگان را در راستای توسعه و اعتلای فرهنگ ناب محمدی و تاثیر گذاری و برنامه ریزی فرهنگی برای بانوان استان مثبت ارزیابی کرد.

