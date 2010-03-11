یادواره شهید ابراهیمی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، برادر شهید محمد حسن ابراهیمی ظهر پنجشنبه در این همایش گفت: شهدا مسیر اصلی را در نظر گرفته و در این مسیر به اهداف خود رسیدند.



حجت‌الاسلام عباس ابراهیمی تصریح کرد: شهدا در مسیر دفاع از اسلام و آرمان‌های اسلامی قدم برداشته و توانستند در گسترش معارف اسلام ناب بکوشند.



وی به صفات اخلاقی شهید ابراهیمی اشاره کرد و بیان داشت: شهید ابراهیمی در تمامی مراحل زندگی خود به مسائل علمی می‌پرداخت و هم در حوزه و هم در دانشگاه به تحصیل مشغول بودند.



برادر شهید ابراهیمی گفت: ایشان به زبان انگلیسی در سن 16 سالگی مسلط شدند و در سن 20 سالگی نیز به تدریس زبان می‌پرداختند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی تصریح کرد: این شهید در کشور گویان به تبلیغ دین می‌پرداخت و حتی موفق به راه‌اندازی دانشگاه نیز شد که در آن به مسائل علمی و اسلامی می‌پرداخت.



وی گفت: برای شهید ابراهیمی قدرت و پست معنا نداشت و تنها به دنبال گسترش مسائل اسلامی در دنیا بود.



ابراهیمی افزود: این شهید گرانقدر تأکید داشت باید در تمامی دنیا مسائل اسلامی گسترش پیدا کند و از همین رو تلاش کرد تا در کشور گویان که به عنوان حیاط خلوت آمریکا است مسائل اسلامی را گسترش دهد.



وی افزود: باید یاد و خاطرات شهدا را در اذهان داشته باشیم و اجازه ندهیم تا دشمنان با تبلیغات مسموم خود جوانان ما را به انحراف بکشانند.

در ادامه این مراسم مدیرکل امور دینی و اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: شهید ابراهیمی از مبلغان اوقاف بوده که در طول مسیر زندگی خود به دنبال گسترش معارف اسلامی بود.



حجت‌الاسلام جلال رضوی تصریح کرد: افراد کوردل و دشمنان اسلام با شهید کردن این طلبه تلاش کردند تا اسلام گسترش پیدا نکند ولی باید بدانند هیچ‌گاه به اهداف شوم خود نخواهند رسید.



وی گفت: همایش و یادواره شهید ابراهیمی برگزار می‌شود که در آن همایش که به صورت عمومی است مدال مبلغ نمونه به فرزند شهید ابراهیمی اعطا خواهد شد.



شهید حجت الاسلام محمد حسن ابراهیمی در سال 1346 متولد شد و پس از کسب مدارج علمی، با هجرت به کشور گویان و تاسیس کالج علمی اسلامی به نشر معارف الهی و اهل بیت (ع) همت گماشت و در فروردین 1383 به دست دشمنان اسلام به شهادت رسید.