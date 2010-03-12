به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این آرشیو شامل نسخههای دستخط این نویسنده و کلیه آثاری میشود که وی در دوره نوجوانی و جوانی نوشته بود.
طبق گفته این دانشگاه، پژوهشگران و علاقهمندان آثار والاس به زودی میتوانند با نحوه نوشتن این نویسنده از طریق بررسی آثارش از جمله اثر مشهورش "شادمانی بیکران" آشنا شوند.
نوشتههای والاس هماکنون در حال طبقهبندی و پردازش است و به نظر میرسد تا پاییز سال 2010 در دسترس عموم قرار گیرد.
والاس در دانشکده پومونا به تدریس انگلیسی و روش نگارش خلاقانه اشتغال داشت .اولین رمان وی "جارو کردن سیستم" در سال 1987 به دلیل بلندپروازی و شوخطبعی غیرعادیاش توجه بسیاری را به خود جلب کرد. نیویورک تایمز در باره این رمان گفتهاست: این نویسنده 24 ساله سعی کرد از طریق تلفیق بازی با لغات جویسی و نوشتن داستانی که قهرمان آن شخصی رند است، آدمکشیها و خشونت بیاراده آمریکای معاصر را برای ما به تصویر بکشد.
رمان "شادمانی بیکران" در سال 1996 به چاپ رسید و به شهرت وی به عنوان چهره ادبی آمریکا استحکام بیشتری بخشید. این رمان چندجلدی به دلیل پیچیدگی و بذلهگویی در صدر فهرست بهترین آثار آمریکا قرار گرفت. مجله تایم از این رمان به عنوان یکی از 100 رمان برتر زبان انگلیسی از سال 1923 تا سال 2005 نام برده است.
دیوید فاستر والاس در سال 2008 در حالی که تنها 46 سال داشت و بسیاری آینده ادبی خوبی برای وی پیشبینی میکردند در منزلش به زندگی خود پایان داد.
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