پذیرش دانشجوی آموزش پزشکی مجازی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس ضوابط اعلام شده داوطلبینی مجاز به شرکت در آزمون هستند که ضمن برخورداری از توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی، واجد شرایط عمومی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران باشند.

دارندگان مدرک دکتری تخصصی و یا دکتری حرفه ای گروه پزشکی و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و کارشناسی گروه پزشکی و اعضای هیئت علمی گروههای پزشکی سراسر کشور مجاز به شرکت در آزمون هستند.

تحصیل همزمان در رشته های آموزش از راه دور دانشگاه با دوره خدمت وظیفه عمومی منافاتی ندارد و در عین حال قبولی و تحصیل در رشته های فوق الذکر باعث معافیت از وظیفه عمومی پذیرفته شدگان مرد نخواهد شد.

بر اساس بخش دیگری از ضوابط تعیین شده، ممنوعیتی برای تحصیل همزمان در رشته های سیستم آموزش از راه دور دانشگاه با سایر رشته های حضوری و غیرحضوری وجود ندارد اما داوطلبان نمی توانند در یک رشته تحصیلی به صورت همزمان در هر دو نوع سیستم آموزشی (حضوری و غیر حضوری) مشغول به تحصیل شوند.

داوطلبان باید در آزمون ورودی حضوری که به صورت غیرمتمرکز از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت دو مرحله ای برگزار می شود، شرکت کنند. آزمون مرحله اول کتبی و چهار گزینه ای بوده و در این مرحله 2 برابر ظرفیت رشته پذیرش می شوند. آزمون مرحله دوم نیز شامل مصاحبه شفاهی است. عدم حضور داوطلبان در مرحله دوم آزمون انصراف محسوب شده و انجام مصاحبه مجدد امکانپذیر نخواهد بود. نمره نهایی آزمون شامل 55 درصد امتیاز مرحله اول و 45 درصد امتیاز مرحله دوم خواهد بود.

داوطلبان لازم است توانایی و مهارت کار با کامپیوتر در حد مهارتهای اول (مفاهیم پایه فناوری اطلاعات)، دوم (آشنایی با سیستم عامل) و هفتم (اطلاعات و ارتباطات) ICDL را داشته باشند.

ظرفیت پذیرش در این رشته 10 نفر است و 70 درصد از ظرفیت رشته به اعضای هیئت علمی و کارکنان وزارت بهداشت و تمامی مؤسسات وابسته با اولویت دانشگاه علوم پزشکی تهران اختصاص دارد.

شهریه تحصیل در سیستم آموزش از راه دور دانشگاه برای رشته های کارشناسی ارشد در حال حاضر همانند سال گذشته است و در صورت تصویب مراجع قانونی قابل افزایش خواهد بود. شهریه کارکنان و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تخفیف محاسبه می شود.

ثبت نام داوطلبان شرکت در آزمون اینترنتی و از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام می شود و داوطلبان می توانند از 18 اسفند ماه 88 تا 10 اردیبهشت ماه 89 با مراجعه به این سامانه فرم اینترنتی مشخصات را تکمیل کرده و با تکمیل سایر مدارک خواسته شده در این دوره ثبت نام کنند.

آزمون ورودی پذیرش کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی در تیرماه 89 برگزار می شود.