راه حل بحران آب جریمه و کاهش برداشت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، ابوالفضل کرباسی صبح جمعه در جمع خبر نگاران افزود: در حال حاضر شرکت آب منطقهای استان برای حل بحران آب، اقدام به کاهش ساعت کارکرد و دبی آب چاههای عمیق و اتخاذ جریمه برای چاههای برقی که بیش از ساعت مجاز فعالیت میکنند و کاهش برداشت 25 درصدی آب برای چاههایی که در مزارع، سیستم آبیاری تحت فشار را ایجاد کردهاند، کرده است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز خراسان رضوی توضیح داد: یک چاه در سال نزدیک به هفت هزار ساعت کار میکرد که اکنون براساس دستور شرکت آب به نصف کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این کاهش با توجه به گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی نیشابور و استان، برای کشت یک محصول در سال کافی است و چاه باید خاموش شود در صورتی که کشاورز دارای یک کشت بهاره و پاییزه است.
وی اظهار داشت : اگر چاههای برقی بیش از این ساعت کار کنند و آب استحصال کنند، قیمت آب براساس قیمت آب آشامیدنی محاسبه میشود و مصرف برق به شکلی دیگر محاسبه میشود که در نهایت، کشاورز قادر به پرداخت این رقمهای بالا نیست.
وی یادآور شد: محمدیزاده استاندار قبلی استان به مسئولان آب و جهاد کشاورزی استان دستور داد که ساعت کار چاهها براساس جدول توافقی محاسبه و اجرایی شود که متاسفانه این دستورالعمل اجرایی نمیشود و این معضلات پیشآمده است.
به گفته وی، براساس آمار و ارقام 92 درصد آب استحصالی از سطح وزیر سطح کشور به بخش کشاورزی داده میشود که البته به خاطر شرایط فعلی بیش از 60 درصد آن از دسترس کشاورز خارج میشود و کشاورز از آن استفاده بهینه نمیکند.
مدیر اجرایی خانه کشاورز نیشابور ادامه داد: تشکیلات دولتی باید به کمک بخش کشاورزی آمده و با صرف اعتبارات و اعطای تسهیلات، با مهار آبهای سطحی نه از طریق ایجاد سد، بلکه بندهای کوچک و ایجاد استخرهای ذخیره آب، حذف نهرهای سنتی و تبدیل کردن آن به لوله، توسعه استفاده از آبیاری زیرفشار، یکپارچهسازی اراضی، تشکیل شرکتهای سهامی کشاورزی برای کشاورزان خرده مالک، توسعه مکانیزاسیون و برپایی کارگاههای آموزشی مداوم برای کشاورزان، کشور را از بحران آب خارج کنند و به تداوم اشتغال و تولید اقتصادی در این بخش مدد رساند.
کرباسی با شرط اینکه این اتفاق بیفتد، موکدانه پیشنهاد داد: دشتها همراه با اعتبارات لازم برای حفاظت از آنها ده ساله در اختیار کشاورزان قرار دهند و با اتخاذ این روش مطمئن باشند که ما وضعیت ذخایر آبی دشت را به جای وضعیت منفی فعلی، مثبت میکنیم.
وی با یادآوری جمله کلیدی امام راحل که فرمودند کشاورزی محور استقلال ایران است، اظهار داشت: بیش از 35 درصد سهم اشتغال تامین امنیت غذایی و سلامتی کشور و سرپا نگه داشتن بخش صنایع تبدیلی، حمل و نقل و سهم مهمی از بازار کشور به بخش کشاورزی وابسته است و لذا باید مسئولان با جان و دل به حمایت و مساعدت کشاورزی کمک کنند.
نظر شما