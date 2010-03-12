خراسان رضوی مهد تمدن و تدین است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد ، محمود صلاحی عصر پنجشنبه در جمع روسای ادارات آموزش و پرورش استان افزود: معلمان با تربیت دانش آموزان، آینده کشور و استان را رقم می زنند درحالیکه کمترین برخورداری از امکانات و بیشترین بازدهی را دارند.

وی شرط داشتن جامعه نمونه را داشتن مدرسه نمونه دانست و اظهار داشت: امروز دشمن فهمیده است که رمز موفقیت این نظام، تربیت فرزندان و آینده سازان کشور بر اساس آموزه های دینی و ملی است و به همین دلیل با تهاجم فرهنگی این قشر از جامعه را هدف قرار داده اند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر همت والای معلمان در پرورش اصیل دینی و اسلامی دانش آموزان بیان کرد: خراسان رضوی با دارابودن یک میلیون و 200 هزار دانش آموز و بیش از 80 هزار معلم باید در این زمینه الگوی کشور باشد.

صلاحی بندگی پروردگار را بالاترین نعمت برای یک انسان دانست و اظهار داشت: مسئولیت معلمان و مربیان انتقال این مفاهیم دینی و اخلاقی به نسل های بعد و آینده سازان جامعه است.

وی مدرسه را محلی برای ارایه نوآوری و ابتکار عنوان کرد و گفت: مدارس ما باید دارای محیطی شاداب باشند و از غلتیدن در ورطه تکرار و سکون بپرهیزند.

استاندار خراسان رضوی با تاکید بر یادگیری در تمامی سنین، یکی از تعالیم انبیا الهی را تلاش انسان برای آموختن دانست و افزود: انسان هیچگاه از یادگیری و یاد دادن بی نیاز نیست.

صلاحی گفت: در تمامی اقدامات و برنامه ریزی های سال آینده در استان، آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد.

وی با تاکید بر برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم گرامیداشت مقام معلم در استان اضافه کرد: استان خراسان رضوی باید در تکریم و گرامیداشت این هفته نمونه و الگوی دیگر استان ها باشد و فرمانداران به عنوان روسای ستاد گرامیداشت مقام معلم هر شهرستان موظفند از تمامی امکانات خود در جهت هرچه بهتر برگزار شدن این جشن استفاده کنند.

وی همچنین اظهار داشت: تمامی 80 هزار معلم استان طی هفته گرامیداشت مقام معلم لوح تقدیری با امضای استاندار خراسان رضوی دریافت می کنند.

استاندار خراسان رضوی بر تجلیل از معلمان نمونه در تمامی عرصه ها تاکید کرد و گفت: باید از معلمان نمونه هر منطقه، محله و شهر در مساجد، ادارات و دیگر مکان ها تقدیر شود.