به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد مهدی انجم شعاع ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: مطبوعات در جامعه امروز عامل سرزندگی و نشاط اجتماعی هستند به همین دلیل از اهمیت بالایی در جامعه برخوردارند.

وی افزود: در این میان نقذ منصفانه همراه با ارائه راهکار رفع مشکلات رمز پویایی رسانه ها در این مسیر می باشد.

انجم شعاع اضافه کرد: آشنایی اصحاب مطبوعات با مقررات قانونی باعث کاهش تخلفات و جرائم مطبوعاتی می شود.

وی گفت: رسانه ها باید از صحت و سقم اطلاعات و اخبار و انتساب آن به افراد شناخته شده و مسئولین اطمینان حاصل نمایند.

انجم شعاع با ذکر این مطلب که پویایی و طرح مسایل کارشناسانه در مطبوعات امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، خاطر نشان کرد: توجه به آثار و پیامدهای اطلاع رسانی و درج مقالات و نظریات علمی و جامعه شناسانه باید مورد توجه ویژه اصحاب جراید قرار گیرد.

وی استفاده از مشاوران حقوقی را از ضروریات کار مطبوعاتی عنوان کرد و یادآور شد: استفاده از مشاوران حقوقی، در حـوزه مهم و حساس مطبـوعات آنان را از تخلفات و جـرائم حوزه مطبوعات مصون می دارد.

معاون آموزشی دادگستری استان کرمان داشتن سعه صدر و نگاه مثبت به مسایل اجتماعی را در کنار پرداختن به کمبودها، ضرورت اخلاقی کار مطبوعات عنوان کرد و یادآور شد: در این راستا مطبوعات باید از اظهار نظرات و تحلیلهای تمام ظرفیتهای فکری جامعه استفاده نمایند.

دوره آموزشی جرائم مطبوعاتی در کرمان تشکیل می شود

وی در خصوص برنامه های معاونت آموزش دادگستری استان در راستای ارتقاء دانش حقوقی اصحاب مطبوعات در سال 89 گفت: برگزاری دوره آموزشی جرائم و تخلفات مطبوعاتی و دوره توجیهی حقوقی برای اعضای هیئت منصفه مطبوعات در دستور کار این معاونت قرار دارد.

انجم شعاع در خصوص تاثیرات برگزاری این دوره های آموزشی در بهبود روند کار مطبوعاتی در استان گفت: این امر در کنار کاهش تخلفات و جرائم احتمالی زمینه توسعه فعالیت آگاهانه در اطلاع رسانی و پرهیز از فعالیتهای محتاطانه و خنثی در نقدهای اجتماعی را به حداقل می رساند.