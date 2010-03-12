محیط زندان باید امکان ارتکاب مجدد را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلامحسین اسماعیلی عصر پنجشنبه در بازدید از زندان نیشابور با تاکید بر رسالت اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها، اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در محیط زندان را سبب کاهش جرم و انحرافات عنوان کرد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های مسئولان در بازسازی زندان قدیمی و فرسوده نیشابور و بهسازی، زیباسازی و مقاوم‌سازی آن و نیز برنامه‌های فرهنگی و آموزشی زندانیان با اشاره به بعد اصلاح و تربیت نادمان، افزود: در زندان‌ها می‌بایست به گونه‌ای فرهنگ‌سازی شود تا مددجو پس از آزادی به سمت خلاف نرود و اگر در جامعه زمینه انحرافات به نوعی وجود داشته باشد، حداقل در زندان، زندگی سالمی را سپری کند.

وی توصیه کرد: کلینیک‌های مثلثی ضمن انجام فعالیت‌های روزمره خود نسبت به مطالعات و پژوهش‌های کاربردی نیز تلاش کنند.

وی در خصوص اجرای طرح متادون درمانی در زندانهای کشور، افزود: سیاسیت کلینیک مثلثی بایستی به سمت قطع تدریجی مصرف متادون پیش رود و نگرش حاکم بر کلینیک‌ها باید بر روان درمانی و بازسازی شخصیت زندانیان نهادینه شود.

وی همچنین از سایت جدید زندان نیشابور بازدید و برای جذب اعتبارات لازم برای تکمیل این زندان قول مساعد داد.

اسماعیلی ضمن بازدید از بند بسته زندان از نزدیک مراحل مقاوم‌سازی و بهسازی اتاقها و امکانات آموزشی و حرفه‌آموزی مددجویان را بررسی و برای رفع مشکلات قضایی تعدادی از نادمان دستورات لازم را صادر کرد.

این گزارش می‌افزاید: در این بازدید که سیدمحمود موسوی، سرپرست اداره کل زندان‌های خراسان رضوی وی را همراهی می‌کرد، رئیس زندان نیشابورگزارش مبسوطی از اقدامات انجام شده در این زندان ارائه کرد.

علی‌اکبر خرمی ضمن اشاره به فرسوده بودن بافت زندان از نبود فضای کافی در بند بسته و آمار بالای ورودی به این زندان خبر داد.

وی همجواری زندان با خانه‌های مسکونی و بولوار اصلی شهر را از دیگر مشکلات امنیتی در این زندان عنوان کرد.

وی اضافه کرد: به منظور استفاده بهینه از فضاهای موجود و مقاوم‌سازی و بهسازی زندان نیشابور، اقداماتی شامل زیباسازی اتاق‌ها، احداث مرکز متادون درمانی و کلینیک مثلثی، کارگاه فنی و حرفه‌ای و فضای ورزشی مسقف صورت پذیرفته است.

وی اظهار داشت: در صورت تامین اعتبارات لازم در آینده نزدیک نسبت به انتقال آشپزخانه و انبار به محل زندان جدید و استفاده از محل کنونی به عنوان سالن انتظار ملاقات جهت تکریم خانواده‌های زندانیان اقدام خواهد شد.

خرمی افزود: با تعامل به وجود آمده با ادارات فنی و حرفه‌ای و نیز نهضت سوادآموزی گام‌های مثبتی در زمینه گسترش فعالیت‌های آموزشی و حرفه‌آموزی برداشته شده است.

وی در خاتمه توضیحاتی در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندان و نیز آمار مرخصی زندانیان، فعالیت‌های کلینیک مثلثی و تحت پوشش قرار دادن معتادان با M.M.T و لزوم انتقال زندان به محل جدید علیرغم بهسازی و مقاوم‌سازی انجام شده ارائه داد.