اولين نشست تخصصي انجمن كارگردانان خانه تئاتر 25 مرداد برگزار مي شود

هيأت مديره انجمن كارگردانان خانه تئاتر ديروز تشكيل جلسه داد و در اين جلسه دو طرح مورد بررسي و ارزيابي اعضاء هيأت مديره قرار گرفت.

كيومرث مرادي مسوول روابط عمومي انجمن كارگردانان خانه تئاتر در گفتگو با خبر نگار هنري "مهر" گفت: دراين استاد حميد سمندريان به بيان آرا و نظرات حرفه اي خود در تئاتر مي پردازد.

گفتني است اين نشست براي اعضاي انجمن كارگردانان خانه تئاتر برگزار مي شود و افراد غير عضو نمي توانند در آن حضور داشته باشند.

وي در ادامه افزود : همچنين در جلسه ديروز طرح چاپ خبر نامه انجمن كارگردانان نيزمورد بررسي و تصويب قرار گرفت. اولين شماره اين خبرنامه با عنوان " كارگردان " روز 25 مرداد هم زمان با برگزاري اين نشست تخصصي منتشرمي شود ودر دسترس اعضا قرار مي گيرد. اين خبر نامه شامل اخبار فعاليت هاي هيأت مديره انجمن ، اخبار اعضاي انجمن ، معرفي نمايش هاي روي صحنه و معرفي تئاترهاي كشورهاي ديگر و به خصوص كارگردانان اين كشورها است و در واقع اين خبر نامه به منظورايجاد پل ارتباطي بين اعضا و هيأت مديره انتشار مي يابد.

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