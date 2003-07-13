هيأت مديره انجمن كارگردانان خانه تئاتر ديروز تشكيل جلسه داد و در اين جلسه دو طرح مورد بررسي و ارزيابي اعضاء هيأت مديره قرار گرفت.
كيومرث مرادي مسوول روابط عمومي انجمن كارگردانان خانه تئاتر در گفتگو با خبر نگار هنري "مهر" گفت: دراين استاد حميد سمندريان به بيان آرا و نظرات حرفه اي خود در تئاتر مي پردازد.
گفتني است اين نشست براي اعضاي انجمن كارگردانان خانه تئاتر برگزار مي شود و افراد غير عضو نمي توانند در آن حضور داشته باشند.
وي در ادامه افزود : همچنين در جلسه ديروز طرح چاپ خبر نامه انجمن كارگردانان نيزمورد بررسي و تصويب قرار گرفت. اولين شماره اين خبرنامه با عنوان " كارگردان " روز 25 مرداد هم زمان با برگزاري اين نشست تخصصي منتشرمي شود ودر دسترس اعضا قرار مي گيرد. اين خبر نامه شامل اخبار فعاليت هاي هيأت مديره انجمن ، اخبار اعضاي انجمن ، معرفي نمايش هاي روي صحنه و معرفي تئاترهاي كشورهاي ديگر و به خصوص كارگردانان اين كشورها است و در واقع اين خبر نامه به منظورايجاد پل ارتباطي بين اعضا و هيأت مديره انتشار مي يابد.
در جلسه ديروز هيأت مديره انجمن كارگردانان تصويب شد
اولين نشست تخصصي انجمن كارگردانان خانه تئاتر 25 مرداد برگزار مي شود
انجمن كارگردانان تئاتر روز 25 مرداد ماه سال جاري نشستي تخصصي تحت عنوان " جايگاه كارگردان حرفه اي در تئاتر " برگزار مي كند .
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