تجربه از دست دادن بازارهای ایران در آسیای میانه نباید تکرار شود

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، محمود سیادت شامگاه پنجشنبه در جمع خبر نگاران در محل اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: متاسفانه هم اکنون شاهد هستیم، که شرکت های ترکیه ای و فرانسوی،هندی و چینی گوی سبقت را از بخش خصوصی و مجریان فنی و مهندسی ایران در بازارهای تجاری و پروژه های فنی و مهندسی کشورهای آسیای میانه ربوده اند، که باید بخش خصوصی و دولت ایران از آن عبرت گیرد و نگذارد این تجربه در افغانستان تکرار شود.

وی خاطرنشان کرد: بازار افغانستان برای ایران، فرصتی غیر قابل تکرار است که باید از آن استفاده کرد .

وی خاطرنشان کرد: نگاه اقتصادی مبتنی بر حالت برد-برد باید در روابط جمهوری اسلامی با افغانستان تقویت و پررنگ تر شود، به گونه ای که، این روابط ضمن تامین منافع اقتصادی ایران در افغانستان و کمک به توان اقتصادی این کشور، دولت و مردم افغانستان نیز در تامین کالا و خدمات از ایران، احساس انتفاع و سودمندی کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال های گذشته، به دلیل وجود مشکلات گمرکی و قرنطینه ای درایران، تولیدات محدود کشاورزی و معدنی افعانستان، به اندازه کافی وارد کشور نشده است، در حالی که باید دلسوزی خود را نسبت به مردم افغانستان با اجازه ورود کالاهای صادراتی این کشور به ایران ثابت کنیم.

سیادت افزود: هر چند در سال های اخیر، رشد صادرات را به کشور افغانستان داشته ایم، اما به نظر می رسد که این مقدار به دلیل اشتراکات

زبانی،مذهبی و تاریخی کافی نباشد و ما بیشتر از این می توانیم به این کشور صادرات داشته باشیم.

وی افزود: متاسفانه در شرایط فعلی بخشی از صادرات ما به افغانستان، از طریق پیله وری مرزی انجام می شود که این صادرات، نمیتواند دوام دار و توسعه ای باشد که می بایست با حمایت از شرکت های توانمند و کمک به مرزنشینان برای ایجاد شرکت های بزرگ، به شکلی در افغانستان حضور پیدا کنیم که کالا و خدمات با کیفیت و قابل رقابت و ماندگار را در این کشوربه دولت و ملت آن هدیه کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال های قبل علیرغم اینکه شاهد افزایش صادرات به افغانستان بوده ایم، ولی در بسیاری از مقاطع، سهم ما از بازار افغانستان افزایش پیدا نکرده است، یعنی به میزانی که واردات افغانستان افزایش داشته ، صادرات ما به این کشور افزایش نداشته است و عبور مسیر ترانزیت کالا به افغانستان از ایران و وجود مرزهای طولانی ایران با این کشور ،حضور پررنگ تر اقتصادی ما را در این کشور می طلبد.

عضو هیئت اجرایی اتاق مشترک ایران و افغانستان شعبه مشهد ابراز داشت: به همین منظور پررنگ تر شدن نقش رایزنان اقتصادی در تقویت بخش خصوصی، پررنگ تر شدن چتر حضور و حمایت های اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان از تجار، حضورشرکت های توانمند ایرانی در افغانستان به صورت کنسرسیوم ، راه اندازی دفاتر و نمایندگی های شرکت های ایرانی جهت حضور فعال در مناقصه های خرید کالا و اجرای پروژه های عمرانی و ایجاد شرکت های چند منظوره افغانی و ایرانی جهت انتفاع بخش خصوصی ایران و توسعه اقتصاد کشور افغانستان ضروری است.