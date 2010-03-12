جایگاه زنان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری،هادی ابراهیمی در همایش علمی آموزشی حجاب و عفاف در استانداری افزود: انقلاب اسلامی فصل جدیدی در مناسبات فرهنگی دنیای معاصر گشوده است.

ابراهیمی تصریح کرد: با نگرشی که امام به انقلاب و انسان معاصر داشتند ، نقش و جایگاه زن ازموقعیت ممتاز و متعالی نشات می گیرد .

وی با بیان اینکه شاید در بسیاری از نظام های اجتماعی فرهنگی دنیا ، نگرشی که امام به زن داشتند ، وجود نداشته باشد، اظهار داشت: جاهلیت مدرن هنوز در برخی کشورهای غربی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه از بین رفتن ارزش ها و سست شدن خانواده ها تبادل فرهنگی محسوب نمی شود، خاطرنشان کرد: گفتمان فرهنگی زمانی معنا پیدا می کند که بتوانیم فرهنگ و سنت خود را به دنیا عرضه کنیم.

معاون سیاسی استانداری مازندان با بیان اینکه مخالف تجددگرایی هستیم ، گفت: نگرانی ما از این است که به بهانه نو شدن ، بسیاری از فرهنگ و رسوم خود را از دست بدهیم.