هنوز تا رسیدن به اسلام ناب فاصله زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله عباس واعظ طبسی شامگاه پنجشنبه در دیدار با رئیس و معاونین دانشگاه علوم پزشکی و روسای بیمارستان های مشهد افزود: خادم بودن برای مردم را نباید تنها به کلام بیاوریم بلکه باید بدانیم مدیریت اسلامی یعنی خدمت به مردم برای رضای خدا است.

وی تاکید کرد: ملت بزرگ ایران با قوی ترین مراتب ایمان و ارتباط عاطفی با نظام اسلامی همه فشارها را تحمل و هر جا احساس کرده اند نظام به آنها نیاز دارد و دشمن درصدد ضربه زدن است، در عرصه وارد شده اند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اکثر منابع آستان قدس رضوی موقوفه است و ما موظف به عمل به آنها هستیم اما همواره تا آنجا که ممکن باشد نه تنها برای استان بلکه برای کشور و حتی جهان اسلام مفید واقع خواهیم شد.

واعظ طبسی با تاکید بر استفاده از تجربیات اساتید دانشگاه ها، گفت : بازنشتگی یک استاد دانشگاه در سن 60 سالگی چه معنایی دارد ، در حالی که باید پیوسته کار علمی و پژوهشی کرد .

نماینده ولی فقیه درخراسان و تولیت آستان قدس رضوی افزود : بر این اساس در حوزه های علمیه هرچه از نظر سنی جلوتر می رویم ، می بینیم اساتید کهنسال که قدرت بیان و تدریس دارند از منزلت بسیار برجسته ای برخوردار بوده و اساتید جوان به آنها تاسی می کنند.