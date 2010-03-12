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۲۱ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

امام جمعه کرمان:

مستندسازی اسناد انقلاب بزرگ ایران ضروری است

مستندسازی اسناد انقلاب بزرگ ایران ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام سید یحیی جعفری با اشاره به لزوم گسترش فرهنگ انقلاب و انتقال آن به نسل جدید گفت: مستند سازی خاطرات مبارزان انقلابی ضروری و قابل تقدیر است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، نماینده ولی فقیه در استان کرمان شامگاه پنجشنبه در اولین نشست موضوعی چهره های برجسته انقلاب اسلامی در کرمان با اشاره به اهمیت ثبت و ضبط خاطرات افرادیکه در حادثه انقلاب تاثیر گذار بوده اند، گفت: عزم و اراده مدیریت سازمان اسناد جنوبشرق کشور در سند دار نمودن خاطرات افراد انقلابی بسیار حائز اهمیت است. 

حجت الاسلام جعفری خواستار همکاری دستگاههای مختلف و افرادی که در طول مبارزات انقلاب نقش داشتند در رابطه با مستند سازی این آثار و خاطره ها شد.
 
وی همچنین خواستار گسترش فرهنگ دوران دفاع مقدس و همچنین دوران مبارزه با حکومت طاغوت در بین نسل جوان شد و گفت: دشمن از ابندای پیروی انقلاب سعی داشته به تفکر انقلابی مردم آسیب وارد کند که در این راستا مسئولان و مردم باید هوشیار باشند و با حضور همیشگی در صحنه های مختلف توطئه های دشمنان را خنثی کنند.
 
رئیس سازمان و اسناد ملی جنوبشرق کشور نیز ضمن بیان پاره ای از عملکرد و وظایف سازمان، به تبیین جایگاه آرشیو شفاهی در سطح ملی و بین المللی پرداخته و انجام کارهای فرهنگی از این دست را در تاریخ معاصر یکی از راههای مقابله با جنگ نرم و انقلاب های رنگی دانستند.
 
سعید شاهرخی همچنین بر تداوم این جلسات و حضور ممتد اثرگذاران و فعالان برای هر چه پربارتر نمودن آرشیو شفاهی انقلاب تاکید کرده و از زحمات علوی راد و سایر کارشناسان در این زمینه تقدیر و تشکر کرد.
 
 
کد مطلب 1050012

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